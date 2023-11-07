Новий проєкт уряду: яка субсидія надається українцям на дрова

Субсидія надається громадянам, які не можуть самостійно оплатити комуналку. Уряд прийняв рішення про нарахування додаткових пільг тим, хто має дров'яне опалення.

Які пільги ввів Кабмін

Уряд запускає новий експериментальний проєкт за підтримки партнерів. Інновація стосуватиметься домогосподарств, яких опалюють дровами. Про важливість цього проєкту розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, повідомляє 24 Канал.

Читайте також ТОП-3 країни, де українці отримують найвищі виплати

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України З початком опалювального періоду також важливим є питання надання державної підтримки вразливим категоріям населення.

Шмигаль уточнює, що зараз субсидії в Україні отримують 1,3 мільйона родин. В жовтні середній показник пільг становив 760 гривень.

Серед іншого, за необхідності, родини отримують субсидії на тверде паливо, граничний розмір яких складає 7 тисяч гривень на домогосподарство на рік. Цієї суми, на жаль, не вистачає для покриття потреб. Тому сьогодні за підтримки партнерів запускаємо експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення населення дровами,

– пояснює Шмигаль

За словами прем'єра, субсидія на покупку твердого пічного побутового палива – дров, зросте удвічі. Розмір пільг на родину складатиме 16 200 гривень. Шмигаль наголошує, що завдяки цьому проєкту з'явиться можливість підтримати домогосподарства, які не мають інших джерел опалення, зокрема газу.