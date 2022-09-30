Росія спробує зірвати опалювальний сезон в Україні: чи зможемо завадити ворогу

Вже незабаром в Україні розпочнеться опалювальний сезон. Наскільки Україна готова до нього, що може зірвати його, що робить влада і до чого готуватись українцям в умовах війни – розбирався 24 канал.

Наскільки Україна готова до опалювального сезону

Наразі в українських підземних сховищах знаходиться майже 14 мільярдів кубометрів газу. Також маємо 2,2 мільйона тонн вугілля. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, рівень підготовки до опалювального сезону на сьогодні складає вже понад 88%. Уряд продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсів. Ключове завдання на найближчі тижні – вийти на 100% готовності.

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Потенційно з наявними запасами газу та поповненням ПСГ впродовж наступних місяців цілком реально пережити зиму без суттєвих ускладнень, упевнений виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

Артем Петренко виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Для порівняння – минулої осені – зими Україна використала 19,4 мільярда кубометрів газу. Цьогоріч споживання газу суттєво зменшиться, зважаючи на падіння промисловості та масове переміщення людей. За даними Міненерго, попит на газ вже впав на 40%.

За оцінками колишнього директора з комунікацій Групи Нафтогаз Максима Білявського, рівень готовності нашої держави до опалювального сезону відповідає оцінкам уряду України. Тобто, 88% – це доволі високий показник.

Максим Білявський Колишній директор з комунікацій Групи Нафтогаз За цим показником – кілька сотень історій щоденного героїзму наших енергетиків, газовиків та комунальників. Цей досвід згодом вивчатимуть в університетах та інших країнах. На мою думку, вже у другій декаді жовтня рівень підготовки до опалювального сезону становитиме понад 95%, а до листопада – 100%.

Що може зірвати опалювальний сезон

Загалом зірвати опалювальний сезон в Україні з таким рівнем підготовки неможливо, упевнений Максим Білявський. Водночас існує ризик локальних тимчасових незручностей, пов’язаних із ймовірними обстрілами ворожої армії.

Якщо відбуватимуться удари по об'єктах критичної інфраструктури, то славні українські газовики та енергетики оперативно відновлюватимуть електро- та газопостачання. Але, звичайно, слід бути готовими до можливих перебоїв із тим таки електропостачанням. Насамперед — у регіонах, де йдуть бойові дії або які перебувають під ракетними ударами російського агресора. Але, переконаний, упродовж 24 годин усі наслідки таких аварій будуть ліквідовані, а постачання енергоресурсів відновиться,

– запевняє експерт.

Що стосується загального підходу, то одна з основних умов для успішного проходження опалювального сезону – це системна комунікація відповідальних підприємств та організацій зі споживачами. Тобто, в умовах активних інформаційних операцій ворога вкрай важливо тримати руку на пульсі суспільної думки і постійно перебувати на зв'язку. Головне завдання комунікаційників енергетичної галузі – не допустити поширення міфів та ворожої пропаганди.

Чого чекати від Росії

Артем Петренко не виключає масові атаки агресора по об’єктах критичної інфраструктури, які забезпечують подачу газу українським споживачам. Пошкоджені чи зруйновані газогони потребуватимуть оперативного ремонту, а в зоні активних бойових дій це робити вкрай важко, а в деяких випадках – просто неможливо.

Окрім того, не слід виключати зменшення або повне припинення транзиту російського газу територією України. Зупинка транзиту призведе до зміни режиму роботи нашої газотранспортної системи, яка була спроєктована як єдиний складний механізм для транспортування газу. Звичайно, для України це стане екстраординарною ситуацією. Але Оператор ГТС заявив, що наша країна готова й до такого розвитку подій, і в разі припинення транзиту газотранспортна система працюватиме в режимі реверсу.

За словами голови правління Асоціації "Нафта та Газ України" Андрія Закревського, досвід звільнення окупованих територій свідчить про готовність ворога нищити нашу інфраструктуру.

Росія – держава-терорист. Дії окупантів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС та на території Запорізької АЕС свідчать про те, що вони не зупиняться ні перед чим.

До теми Часу обмаль: чи встигне Україна підготуватися до найважчого опалювального сезону

Росіяни вже неодноразово обстрілювали українські ТЕС і не виключено, що продовжать це робити. Зважаючи на активний наступ ЗСУ і звільнення багатьох територій, зокрема на Харківщині, Росія може вдатися до ще більшого загострення ситуації на фронті будь-якими методами.

Чи готова влада

Наразі в Україні працює цілодобовий штаб з ліквідації наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури. Крім того, всі області мають мати готові антикризові плани у випадку руйнування об’єктів критичної інфраструктури. Без сумніву, влада розглядає різні сценарії проходження опалювального сезону і реагуватиме згідно з виявленими проблемами.

Наскільки мені відомо, центральні органи влади України мають чіткі плани стосовно позаштатних ситуацій. Це стосується і операторів інфраструктурних систем. В разі руйнування енергетичної інфраструктури електроенергія чи природний газ мають подаватися через аварійні і дублюючі системи,

– заспокоює Максим Білявський

Разом з тим, застерігає Андрій Закревський, безвідповідальність деяких громад щодо забезпечення пунктами обігріву та резервним живленням соціальних об'єктів - болюча тема.

Андрій Закревський Голова правління Асоціації "Нафта та Газ України", заступник директора інституту нафти і газу Полтавської Політехніки імені Юрія Кондратюка Місцева влада вже повинна створити пункти обігріву і забезпечити резервним живленням лікарні та пологові будинки, пункти обігріву та захисту населення, провести роботу з безхатченками та пенсіонерами, закликати громадян жертвувати на пайки для них

На владу сподівайся, але сам не розслабляйся

На жаль, на багатьох територіях, особливо постраждалих від бойових дій, опалювальний сезон не буде таким, як завжди. І якщо туди вирішуватимуть повернутися місцеві жителі, їм доведеться самостійно розв'язувати питання опалення своїх осель. Втім, на більшій частині України опалювальний сезон пройде успішно, без серйозних перебоїв, вважає Максим Білявський.

Ми повинні витримати це випробування, щоб стати сильнішим та остаточно перемогти Росію. На мою думку, саме успішне проходження Україною майбутнього опалювального сезону стане точкою неповернення у перемозі над агресором,

– упевнений співрозмовник 24 каналу.

Вісім місяців повномасштабної війни чітко показали, що українці незламні. І цей опалювальний сезон, яким би непередбачуваним він не був, ми також переживемо. Нам усім потрібно готуватися до складної зими. Так, є ризики, що з початком холодів росіяни почнуть гатити по об’єктах критичної інфраструктури. Вже відомо, що централізованого опалення не буде в деяких населених пунктах, які знаходяться в зоні активних бойових дій. Нам усім потрібно готуватися до найгіршого, розглядати різні варіанти. Але мусимо сподіватися на краще та робити все, щоб наблизити нашу перемогу.