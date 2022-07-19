Шмигаль озвучив дату, до якої в Україні діятиме фіксована ціна на газ

В Україні триває активна підготовка до нового опалювального сезону. Ціна на газ буде фіксованою, щоб уникнути підвищення тарифів для населення.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, ціна на газ в Україні залишиться фіксованою до 31 травня 2023 року.

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"Нафтогаз" постачатиме блакитне паливо за фіксованою ціною

Денис Шмигаль заявив, що "Нафтогаз" постачатиме газ виробникам тепла за фіксованою ціною, яка становить 7,40 гривні за кубометр. Така ціна встановлена для всіх теплокомуненерго. Це дозволить органам місцевої влади не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для українців.

Фіксована ціна на газ залишається до 31 травня 2023 року,

– заявив Денис Шмигаль.

Росія намагається виснажити Україну та всю Європу

Прем'єр-міністр наголосив, що зараз росія перейшла до виснаження України та Європи, шляхом блокування портів, знищення нашої критичної інфраструктури та штучного створення енергетичної кризи у Європі.

Шмигаль відзначив, що такими діями окупанти хочуть шантажувати міжнародних партнерів України, щоб ті через голод та холод тиснули на нашу країну та спонукали нас до капітуляції.

Глава уряду відзначив, що через таку російську стратегію, наша країна повинна робити все необхідне для посилення власної стійкості й бути готовими до різних сценаріїв.

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