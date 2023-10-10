Опалювальний сезон 2023 може початися раніше: в які дати українцям дадуть тепло

Після спекотного вересня настали жовтневі холоди, а це означає, що незабаром розпочнеться опалювальний сезон. В деяких містах уже почали нагрівати соцприміщення.

Коли почнеться опалювальний сезон

Через те, що початок цьогорічної осені був дуже спекотним, початок опалювального сезону можуть змістити. Варто нагадати, що цей процес може тривати декілька днів, тому що рішення про "увімкнення батарей" приймається на рівні місцевої влади.

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Зазвичай опалювальний сезон в Україні стартує 15 –16 жовтня, однак на рішення влади також впливає й температура повітря на вулиці. Щоб в оселях українців дали опалення потрібно, аби середньодобова температура була нижча за +8 градусів за Цельсієм щонайменше 3 доби.

Тож у разі різкого похолодання сезон може початися і раніше, проте спочатку завжди вмикають школи, дитячі садки та медичні заклади, а вже потім домівки. Наприклад у Києві вже почали підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури.

Віталій Кличко Міський голова Києва Щодо комунальної сфери, житлових будинків, – ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнемо підключати і комунальні будівлі. Тоді ж – за їх заявками – й будинки ОСББ, ЖБК, відомчі.

До слова зазвичай опалювальний сезон триває до середини квітня, але чітких дат так само немає. Він завершується, коли середньодобова температура тримається вище +8 градусів за Цельсієм три доби.

Чи підвищать ціни на газ

Тетяна Бойко розповіла 24 Каналу, що нині треба зосередитися на лібералізації ринків газу, електроенергії тощо. Вона так вважає, бо нині у нас ручне регулювання цін.

Тетяна Бойко Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Я погоджуюся з американськими рекомендаціями щодо тарифів. Ба більше процес лібералізації ринку в Україні вже відбувався, втім недовго.

До кінця опалювального сезону чекати на підвищення вартості газу або інших комунальних послуг не потрібно. Наприклад у Нафтогазі заявили, що ціна й надалі буде 7,96 гривні за кубометр.

Олексій Чернишов Керівник Групи Нафтогаз Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні.

Нафтогаз обслуговує понад 12,4 мільйона українських домогосподарств. Усі ці люди отримують послуги компанії за тарифом "Фіксований", який діятиме до 1 травня 2024 року, тож ціни мінятися не будуть.