Когда начнется отопительный сезон
Из-за того, что начало осени этого года было очень жарким, начало отопительного сезона могут сместить. Следует напомнить, что этот процесс может длиться несколько дней, потому что решение о "включении батарей" принимается на уровне местных властей.
Читайте также Только три категории населения: кто может платить за газ меньше
Так что в случае резкого похолодания сезон может начаться и раньше, однако сначала всегда включают школы, детские сады и медицинские учреждения, а уже потом дома. Например, в Киеве уже начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры.
Что касается коммунальной сферы, жилых домов - мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло. Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнем подключать и коммунальные здания. Тогда же – по их заявкам – и дома ОСМД, ЖСК, ведомственные.
К слову обычно отопительный сезон длится до середины апреля, но четких дат так же нет. Он завершается, когда среднесуточная температура держится выше +8 градусов по Цельсию трое суток.
Повысят ли цены на газ
Татьяна Бойко рассказала 24 Каналу, что сейчас нужно сосредоточиться на либерализации рынков газа, электроэнергии и так далее. Она так считает, потому что сейчас у нас ручное регулирование цен.
Я соглашаюсь с американскими рекомендациями по тарифам. Более того, процесс либерализации рынка в Украине уже происходил, впрочем, недолго.
До конца отопительного сезона ждать повышения стоимости газа или других коммунальных услуг не нужно. Например в Нафтегазе заявили, что цена и дальше будет 7,96 гривны за кубометр.
Цена на газ для бытовых клиентов остается неизменной. Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне.