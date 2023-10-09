Кто может сэкономить на платежках газа

Кабмином было выделено три категории украинцев, которые смогут платить меньше газа, если не превысят определенное количество потребленного ресурса за месяц.

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Нормативы потребления выглядят так:

домохозяйства, использующие газовые плиты и горячую воду – 3,3 кубометра в месяц на человека;

домохозяйства, использующие газовые плиты, но не использующие горячую воду – 5,4 кубометра в месяц на человека;

домохозяйства, использующие газовые плиты и нагреватели воды – 10,5 кубометра в месяц на человека

Напомним! В НКРЭКУ проинформировали о перерасчете газового распределения. С 1 октября 2023 г. подсчет заказанной газовой мощности будет учитываться только за неопломбированные газовые приборы.

Почему в платежках появляются лишние кубометры

Действительно, некоторым украинцам могут поступить платежки с неправильно указанными объемами потребленного газа. Так происходит, если вовремя не представить показатели счетчиков.

Напомним! Показатели счетчиков газа следует подавать с 28 по 5 число ежемесячно.

Так что, если не вовремя подать показатели, регулятор самостоятельно определит сумму к уплате используя потребленные объемы газа в этом же месяце прошлого года.

Если человек не проживает дома и не пользуется газом, ему следует ежемесячно передавать фактические неизменные показатели.