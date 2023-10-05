Почему в платежках появляются лишние кубометры
Регулятор объяснил, что так происходит, когда украинцы несвоевременно передают показатели счетчиков газа или вообще этого не делают.
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Если лицо не предоставило показатели, тогда сумма за месяц определяется аналогично объемам потребленного газа за этот же период прошлого года. Поэтому естественно, что цифры будут отличаться от подлинных.
В случае, если человек не проживает дома и не пользуется газом, ему следует ежемесячно передавать фактические постоянные показания.
Как подать показатели счетчиков газа
Также в регуляторе напомнили, какими способами можно передать показания счетчиков. Онлайн это можно сделать через:
- чатботы;
- СМС на номер 4647;
- личный кабинет.
По следующим номерам, чтобы подать показатели используя IVR меню:
- 066-300-2-888;
- 098-300-2-888;
- 093-300-2-888.