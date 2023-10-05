Чому у платіжках з'являються лишні кубометри

Регулятор пояснив, що так стається, коли українці невчасно передають показники лічильників газу або взагалі цього не роблять.

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Нагадаємо! Показники лічильників газу треба подавати з 28 по 5 число щомісяця.

Якщо особа не подала показники, тоді сума за місяць визначається аналогійно до обсягів спожитого газу за цей же період минулого року. Тому природно, що цифри будуть відрізнятися від справжніх.

У випадку, якщо людина не проживає вдома та не користується газом, їй варто щомісяця передавати фактичні незмінні показання.

Як подати показники лічильників газу

Також у регуляторі нагадали, якими способами можна передати показники лічильників. Онлайн це можна зробити через:

чатботи;

СМС на короткий номер 4647;

особистий кабінет.

За наступними номерами, щоб подати показники використовуючи IVR меню: