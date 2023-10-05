Як отримати квитанцію за газ

У компанії розповіли, що потрібні рахунки можна сформувати на сервісах:

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у чат-боті GASUA;

у Viber;

Telegram;

месенджері Facebook.

Щоб завантажити рахунок, треба у головному меню обрати "Мій рахунок", а після "Завантажити рахунок", тоді квитанція завантажиться на ваш пристрій.

Зверніть увагу! Щоб перевірити особовий рахунок, треба авторизуватися та вказати номер рахунку, ПІБ та номер телефону через розділ "Інший рахунок".

До слова також можна скористатися особистим кабінетом на сайті компанії. Для цього аналогійно можна зайти в розділ "Історія рахунків", обрати потрібну дату та обрати пункт "Отримати рахунок".

Де роздрукувати квитанцію

Роздрукувати квитанції Нафтогазу можна через термінали EasyPay. Для цього потрібно:

у рядку пошуку потрібно ввести "Нафтогаз" та обрати послугу "Нафтогаз (рахунок на оплату)" чи натиснути у категорії "Комунальні платежі" на цю ж кнопку;

далі ввести номер особового рахунку та написати власне прізвище, якщо особистий рахунок на його ім'я;

натиснути "Друкувати" і забрати платіжку.

Також рахунки можна отримати у відділеннях таких банків та установ:

ПУМБ;

Ощадбанк;

Нова Пошта.

Які ще документи треба для оформлення субсидії

Аби оформити субсидію вдома можна скористатися додатком "Дія" або сайтом ПФУ. Незалежно від того, де ви це будете робити, вам будуть потрібні такі документи:

заява;

посвідчення особи;

декларація про доходи;

договір оренди або ж свідоцтво на право власності житла за вказаною адресою.

Нагадаємо! Субсидію отримують родини, чия плата за комунальні послуги перевищує 15% від сукупного середнього доходу усіх членів.