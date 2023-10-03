Зниження вартості комуналки

Для того, аби платити за газ менше, вам необхідно оформити субсидію. Пільги на оплату комунальних послуг надаються тим громадянам, чиї платіжки перевищують сумарний дохід родини на 15%.

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Кількість пільгового газу вираховується відповідно до індивідуальних обставин. Зараз ці показники такі:

  • якщо є газова плита та централізоване гаряче водопостачання, домогосподарству надають 3,3 кубометра сировини;
  • газова плита і немає централізованої гарячої води – 5,4 кубометра;
  • газова плита і газовий водонагрівач – 10,5 кубометра.

Як оформити субсидію

Під час розрахунків субсидії, до уваги береться дохід родини, яка безпосередньо проживає за адресою, а не прописана там. Які документи необхідні для оформлення пільг:

  • заява;
  • посвідчення особи;
  • декларація про доходи;
  • договір оренди або ж свідоцтво про право власності.

Чи буде підвищення тарифів на газ у 2024 році

Під час опалювального сезону зростання ціни на газ не буде, про це заявив голова "Нафтогазу" – Олексій Чернишов, повідомляє 24 Канал. Регуляції вартості тарифів також сприятимуть запаси сировини в українських сховищах.

Олексій Чернишов

Голова правління НАК "Нафтогаз"

Що стосується цін на газ. Ціни на газ для населення і для підприємств ТКЕ залишаються стабільними. До кінця зими вони змінюватися не будуть. Тому стосовно цього я маю заспокоїти населення, а також міста і підприємства теплокомуненерго.