Зниження вартості комуналки

Для того, аби платити за газ менше, вам необхідно оформити субсидію. Пільги на оплату комунальних послуг надаються тим громадянам, чиї платіжки перевищують сумарний дохід родини на 15%.

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Кількість пільгового газу вираховується відповідно до індивідуальних обставин. Зараз ці показники такі:

якщо є газова плита та централізоване гаряче водопостачання, домогосподарству надають 3,3 кубометра сировини;

газова плита і немає централізованої гарячої води – 5,4 кубометра;

газова плита і газовий водонагрівач – 10,5 кубометра.

Як оформити субсидію

Під час розрахунків субсидії, до уваги береться дохід родини, яка безпосередньо проживає за адресою, а не прописана там. Які документи необхідні для оформлення пільг:

заява;

посвідчення особи;

декларація про доходи;

договір оренди або ж свідоцтво про право власності.

Зверніть увагу! ВПО можуть не надавати документи, де зазначено місце проживання.

Чи буде підвищення тарифів на газ у 2024 році

Під час опалювального сезону зростання ціни на газ не буде, про це заявив голова "Нафтогазу" – Олексій Чернишов, повідомляє 24 Канал. Регуляції вартості тарифів також сприятимуть запаси сировини в українських сховищах.

Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз" Що стосується цін на газ. Ціни на газ для населення і для підприємств ТКЕ залишаються стабільними. До кінця зими вони змінюватися не будуть. Тому стосовно цього я маю заспокоїти населення, а також міста і підприємства теплокомуненерго.

Нагадаємо! Зараз "Нафтогаз" є постачальником останньої надії. Регулятор обслуговує 98% українських споживачів.