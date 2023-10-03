Зниження вартості комуналки
Для того, аби платити за газ менше, вам необхідно оформити субсидію. Пільги на оплату комунальних послуг надаються тим громадянам, чиї платіжки перевищують сумарний дохід родини на 15%.
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Кількість пільгового газу вираховується відповідно до індивідуальних обставин. Зараз ці показники такі:
- якщо є газова плита та централізоване гаряче водопостачання, домогосподарству надають 3,3 кубометра сировини;
- газова плита і немає централізованої гарячої води – 5,4 кубометра;
- газова плита і газовий водонагрівач – 10,5 кубометра.
Як оформити субсидію
Під час розрахунків субсидії, до уваги береться дохід родини, яка безпосередньо проживає за адресою, а не прописана там. Які документи необхідні для оформлення пільг:
- заява;
- посвідчення особи;
- декларація про доходи;
- договір оренди або ж свідоцтво про право власності.
Чи буде підвищення тарифів на газ у 2024 році
Під час опалювального сезону зростання ціни на газ не буде, про це заявив голова "Нафтогазу" – Олексій Чернишов, повідомляє 24 Канал. Регуляції вартості тарифів також сприятимуть запаси сировини в українських сховищах.
Що стосується цін на газ. Ціни на газ для населення і для підприємств ТКЕ залишаються стабільними. До кінця зими вони змінюватися не будуть. Тому стосовно цього я маю заспокоїти населення, а також міста і підприємства теплокомуненерго.