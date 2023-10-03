Снижение стоимости коммуналки
Для того чтобы платить за газ меньше, вам необходимо оформить субсидию. Льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются гражданам, платежи которых превышают суммарный доход семьи на 15%.
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Количество льготного газа высчитывается в соответствии с индивидуальными обстоятельствами. Сейчас эти показатели таковы:
- если есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение, домашнему хозяйству предоставляют 3,3 кубометра сырья;
- газовая плита и нет централизованной горячей воды – 5,4 кубометра;
- газовая плита и газовый водонагреватель – 10,5 кубометров.
Как оформить субсидию
При расчете субсидии, учитывается доход семьи, которая непосредственно проживает по адресу, а не прописана там. Какие документы необходимы для оформления льгот:
- заявление;
- удостоверение личности;
- право на доходы;
- договор аренды или свидетельство о праве собственности.
Будет ли повышение тарифов на газ в 2024 году
Во время отопительного сезона роста цены на газ не будет, об этом заявил глава "Нефтегаза" – Алексей Чернышев, сообщает 24 Канал. Регуляции стоимости тарифов будут также способствовать запасы сырья в украинских хранилищах.
Что касается цен на газ. Цены на газ для населения и предприятий ТКЭ остаются стабильными. До конца зимы они меняться не будут. Поэтому в этом отношении я должен успокоить население, а также города и предприятия теплокоммунэнерго.