Чи вистачить Україні ресурсів, щоб не замерзнути взимку

Експерти стверджують, що теоретично у нас достатньо газу і електроенергії для успішного проходження опалювального сезону. Але на практиці все залежатиме від реалізації військових ризиків.

24 канал з’ясовував, чого чекати і що робити у разі дефіциту енергоресурсів, якого нібито не повинно бути.

Цікаво Це реально: як торгувати криптовалютою без жодних комісій

Чи достатньо ресурсів

Ресурсна база вуглеводнів в Україні на сьогодні постраждала від воєнних дій набагато менше, ніж загалом економіка і промисловість, зазначає голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" Андрій Закревський.

Якщо останніми роками щорічне споживання газу в Україні складало близько 32 мільярдів кубометрів, то зараз споживання впало мінімум на 30 – 40%. Так, на сході України ми вже втратили Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, Сєвєродонецьке об’єднання "Азот", величезну кількість підприємств, які споживали наші вуглеводневі ресурси. Ресурсну ж базу, порівняно з минулим роком, ми втратили на 10 – 15%.

Навіть якщо Україна втратить транзит російського газу, все одно наявного газу нам має вистачити. До березня Україні потрібно близько 9 мільярдів кубометрів газу. Але є велике "АЛЕ".

Якщо зупиниться транзит газу, який підтримував тиск в центральних газогонах, то доведеться підтримувати тиск самостійно. Україна повинна буде перекачувати газ з великих сховищ на Заході України в невеликі сховища в Центрі та Сході України, використовуючи для підтримання тиску власний газ.

Андрій Закревський Голова правління Асоціації "Нафта та Газ України", заступник директора інституту нафти і газу Полтавської Політехніки імені Юрія Кондратюка Існує ризик ворожих ударів по газоперекачувальних станціях. Але ми з цим справимось. По-перше, більшість інфраструктури – підземна. По-друге, в неї не так просто попасти невисокоточними ракетами. По-третє, відремонтувати газові мережі набагато легше, ніж, наприклад, електричну підстанцію.

Прогнозувати військові ризики, на жаль, неможливо. А проте, зазначає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, якщо згадати випадки руйнувань енергетичних об’єктів України внаслідок ворожих дій російських окупантів, зокрема – Охтирської ТЕЦ, Сумської ТЕЦ, Чернігівської ТЕЦ, Кременчуцької ТЕЦ, Запорізької ТЕС – навряд чи варто вести мову про цілеспрямоване руйнування інфраструктури.

Якщо ж питання воєнних ризиків залишити осторонь, то на цю мить маємо наступну ситуацію.

Чи достатньо запасів газу

Наразі продовжується закачування газу в підземні сховища. Зараз закачано вже 13,5 мільярдів кубометрів блакитного палива. Об’єм закачаного газу доведуть орієнтовно до 14,5 мільярдів.

Навряд чи об’єм запасів газу буде доведено до 15 мільярдів кубометрів. Це, зокрема, відбувається через те, що знижуються об’єми видобутку приватними компаніями, які не хочуть зараз продавати державі газ через високі рентні платежі. Крім того, є інформація, що "Нафтогаз України" пропонує приватним компаніям закачувати газ в газосховища без оплати. І лише згодом буде визначена ціна, за якою цей газ буде викуплено. Називається орієнтовна вартість на рівні 15 тисяч гривень за тисячу кубометрів в той час, як в Європі ціна сягає 2,5 тисячі доларів.

До теми Часу обмаль: чи встигне Україна підготуватися до найважчого опалювального сезону

З іншого боку, кількість клієнтів у приватних компаній зараз зменшилась. І компанії постали перед вибором: або підтримати державу, або скоротити видобуток. Вони обрали варіант скорочення видобутку. Не найкращий варіант в сьогоднішній ситуації.

В умовах скорочення споживання газу промисловістю та населенням Україні, можливо, вистачило б і 12 мільярдів кубометрів на рік, каже співрозмовник 24 каналу. Але це можливо за умови збереження транзиту російського газу. Бо транзит газу дає тиск в системі. А якщо транзиту російського газу не буде, для України це стане проблемою №1. Доведеться качати газ з підземних сховищ. І в цьому випадку 14,5 мільярдів кубометрів газу у сховищах – це дуже мало.

Чи є насправді альтернатива газу

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Всі розповіді про необхідність переходу на твердопаливні котли – це байки. Лише частина населення має таку змогу. Багатоквартирні будинки не мають такої можливості. Треба бути ідіотом, щоб таке говорити і вірити в це. Бо це об’єктивно неможливо. І єдиний варіант – це економити. Це те, що ми бачимо зараз в Європі.

На ділі зекономити багато газу за рахунок населення неможливо. Основний споживач газу – промисловість. Але в Україні промисловість наразі вже катастрофічно знизила споживання газу. Отже, вертаємось до питання наявних об’ємів газу. Чи вистачить їх? Не виключено, що будь-яка аварія в газотранспортній системі може призвести до регіонального газового колапсу, особливо в сільській місцевості, в приватному секторі.

Що зараз можна зробити для убезпечення від подібних ситуацій – ніхто не знає. Наприклад, розмови про мобільні газові котельні наразі запізнілі. Потрібно було це робити раніше, вважає експерт. Так, це дуже ефективні технічні системи для забезпечення теплом одночасно багатьох багатоквартирних будинків на випадок проблем із теплопостачанням. Але таких систем потрібно багато. Коштують вони дуже дорого. Купити так просто їх неможливо в потрібній кількості, потрібно замовляти наперед.

Отже, вести мову про створення загальнонаціональної резервної системи теплопостачання зараз неможливо. Для цього в рамках країни потрібно було б купити хоча б 2 – 3 гігавати потужності, поставити їх в кожному місті. Це шалені гроші. Наприклад, мобільна газова котельна потужністю 1 мегават коштує від п’яти мільйонів доларів.

Економити газ можна було б шляхом віялових відключень. Але це збільшить навантаження на газорегуляторні пункти і газорозподільчі станції, що загрожуватиме локальними аварійними ситуаціями. Чи буде можливість все це ремонтувати – велике питання.

Яка ситуація з електроенергією

Ситуація з електроенергією відносно краща.

Згадаймо, для прикладу, історію із Запорізькою АЕС. Фактично з березня, коли станцію взяли під контроль росіяни, і до серпня про ЗАЕС майже нічого не було чутно. Станція працювала в гібридному режимі – контролювали її росіяни, а виконувала вона вказівки оператора "УкрЕнерго", видаючи електроенергію в українську енергосистему. Було б добре зберегти можливість отримувати електроенергію від ЗАЕС,

– впевнений експерт.

Якщо зараз Запорізьку АЕС відключити, Україна все одно матиме профіцит електроенергії – за рахунок Південноукраїнської, Рівненської, Хмельницької АЕС, теплової генерації. Резерв є. Але треба пам’ятати, що традиційно взимку на ремонт закриваються декілька енергоблоків атомних електростанцій. З 15 наявних в Україні енергоблоків АЕС зимою як правило працюють 11 – 12. Інші блоки ремонтуються. В нинішній ситуації Україна навряд чи може собі це дозволити. Отже, ситуація з електроенергією теж не може бути гарантована.

У випадку дефіциту електроенергії гарантовано розраховувати на її імпорт Україна теж не може – у Росії та Білорусі не візьмемо; Польща, Румунія, Угорщина – дефіцитні країни, які купують електроенергію в Україні. На цей випадок Запорізька АЕС була би гарним резервом, вважає Юрій Корольчук. Інакше – можливі віялові відключення.