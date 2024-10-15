Є три напрямки: Шмигаль розповів чого чекати від опалювального сезону

Нині в Україні триває підготовка до нового опалювального сезону. Уряд, ОВА та інші владні структури спільно працюють над забезпеченням українців теплом та світлом.

Підготовка до опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що є три напрямки підготовки.

Читайте також Опалювальний сезон в Україні розпочався: чи у всіх містах дадуть тепло і що буде з тарифами

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Перший напрям — це підготовка інфраструктури. Готовність житлових будинків на сьогодні понад 99%. Кількість шкіл, садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%. Понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисяч центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла.

До другого напряму належить накопичення ресурсів. Наразі в газосховищах є 12,2 мільярда кубометрів газу, і ще 3,1 мільйона тонн вугілля на складах. Усі 9 енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, теж працюють, тому цього достатньо для проходження зими.

Третій напрям підготовки до зими — це створення децентралізованої генерації. Працюють ініційовані Урядом програми енергетичної стійкості. Кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму ГрінДІМ, кредити "5-7-9%" для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від "Фонду декарбонізації України" для комунальних підприємств та громад,

– сказав він.

До слова, банки вже встигли видати різним категоріям позичальників кредитів на 2 мільярди гривень.