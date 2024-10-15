Попри те, що тарифи на тепло для українців не підвищують наразі, однак є побоювання, що у зв'язку з фінансовими труднощами підприємств теплопостачання вартість доведеться змінювати.

Йдеться про те, що якщо уряд України не зможе виконати зобов'язання щодо компенсації різниці в тарифах, тоді місцевим органам влади доведеться приймати рішення про підвищення. Адже, як відомо, для частини теплопостачальних підприємств тарифи на послуги з постачання теплової енергії встановлюються НКРЕКП, а для інших суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання – місцевими органами влади.

24 Канал дізнавався, яка ймовірність того, що тариф на тепло для українців зросте, чому так може трапитися та як тоді уникнути необґрунтованих боргів за комунальні послуги.

Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон

Зазвичай в Україні опалювальний сезон розпочинається 15 жовтня, тобто в середині місяця. Як відомо, місцеві адміністрації вирішують "долю" початку опалювального сезону. Йдеться про період, коли середньодобова температура тримається на рівні +8°C протягом трьох діб.

Відтак у Києві очікується, що цьогоріч батареї почнуть гріти вже з 15 жовтня, однак це у першу чергу стосуватиметься дитячих садків, шкіл та медичних закладів. Згодом тепло подаватимуть у житлові будинки.

Водночас у коментарі Суспільному директор Львівського міського комунального підприємства "Львівтеплоенерго" Олександр Одинець повідомив, що впродовж цього тижня похолодань не буде, а отже опалювальний сезон відтермінують.

За традицією в Дніпрі опалювальний сезон розпочинається 15 – 16 жовтня, але точна дата залежатиме від головного фактора – погоди.

А у Житомирській громаді планують подати тепло 16 жовтня.

Зауважте! Наразі в Україні діє мораторій на підвищення комунальних тарифів. Це стосується вартості газу, гарячої води та опалення. Отже, ціна на газ від "Нафтогазу", послугами якого користуються більшість українців, складає 7,96 гривні за кубометр. А інші постачальники пропонують ціну до 10 гривень за кубометр.

Чи можуть зрости тарифи на тепло

У розмові з 24 Каналом експерт Олександр Слобожан розповів, що якщо уряд України не виконає свої зобов'язання щодо компенсації різниці в тарифах для підприємств тепло- й водопостачання, то органи місцевого самоврядування будуть вимушені підіймати тарифи для того, щоб підприємства просто не закрилися.

Слобожан пояснює, що на тариф для підприємств впливає декілька основних частин: вартість газу, вартість електрики, заробітна плата та обов'язкові платежі.

Олександр Слобожан Виконавчий директор Асоціації міст України По-перше, електроенергія за ці роки, навіть в умовах воєнного стану, вже зросла в декілька разів. І це є видатками підприємств, які зобов'язані витрачати кошти, бо інакше їм відключать електрику. Другий момент, це вартість газу. Для населення ціна пільгова, але вартість, по якій муніципалітети купляють газ, набагато вища, ніж той тариф, що платить населення.

Зверніть увагу! По органах місцевого самоврядування різниця є не однаковою.

Враховуючи усі 4 складові, навіть у період з 2022 року по 2024 рік, як органи місцевого самоврядування, комунальники, так і приватні підприємства, працюють в мінус,

– каже пан Олександр.

Чому підприємствам теплопостачання не вистачає коштів

Якщо в минулі роки в органів місцевого самоврядування було 64% ПДФО, з якого можна було направляти кошти підприємствам й гасити різницю, то на наступний рік Кабмін пропонує забрати з муніципалітетів 4% ПДФО.

Відтак більшість муніципалітетів не зможуть надавати послуги. Крім іншого, податки в Україні підвищилися. Тому вірогідність того, що послуги теплопостачання і водопостачання можуть бути припинені, висока,

– додає Слобожан.

Що таке ПДФО Іншими словами це податок на доходи або ж на прибуток, який стягується з фізичних або юридичних осіб. На сьогодні ПДФО в Україні становить 18%.

Цікаво, що за словами Слобожана, з кожної гривні, яку платить споживач за тепло, 65 копійок автоматично йдуть на рахунки НАК "Нафтогазу". Тобто вони не залишаються у підприємствах.

Уряд торік прийняв таку постанову. Ми, як асоціація міст, були проти цієї постанови, тому що це не дозволяє підприємствам готуватися і проходити опалювальний сезон. Нам обіцяли протягом 2024 року, що ця постанова буде скасована, але поки такого рішення немає,

– каже експерт Олександр.

Відтак споживач платить 1 гривню відповідному підприємству теплопостачання, з яких 65 копійок одразу йде на рахунки монополіста. А отже, з 35 копійок, які залишилися, треба закупити газ, електрику, яка виросла у декілька разів, зарплату всім працівникам та підвищені податки.

Якщо парламент підтримає поправки про залишення 64% ПДФО, про виділення субвенції на компенсацію різниці в тарифах, про залишення реверсної дотації в місцевих бюджетах, а пропозиція щодо зняття мораторію на підвищення тарифів буде виключена, то нам вдасться уникнути підвищення тарифів,

– підсумовую Слобожан.

Субсидії на опалювальний сезон

З 1 жовтня розпочинається нарахування субсидій на опалювальний сезон. Як повідомляють у Пенсійному фонді, від початку подачі опалення може оновитися й розмір субсидії.

Якщо заяву подано з 1 жовтня до 30 листопада, субсидія призначається з початку опалювального сезону. Після 1 грудня вона надається з місяця, коли особа звернулася.

До речі, перерахунок субсидій здійснюється автоматично, але якщо відбулися зміни в домогосподарстві у складі зареєстрованих осіб, тоді потрібно повторно звертатися у відповідні органи щодо нарахування.

Отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг можуть громадяни України з низьким доходом, ВПО, які фактично проживає в житлі без договору оренди, орендарі без реєстрації та іноземці.

Відтак для оформлення допомоги потрібно подати заяву та декларацію про доходи, а також може знадобитися договір оренди та копія договору про реструктуризацію заборгованості (за наявності).

Зверніть увагу! Є випадки, коли громадян можуть позбавити субсидій. Йдеться про такі причини, як подання недостовірної інформації про доходи, або ж наявність боргів.

Як не стати боржником через комунальні послуги

Водночас для 24 Каналу адвокат Станіслав Ліфлянчик розповів, що попри війну, ракетні й "Шахедні" обстріли, а також блекаути, енергетичні компанії все одно стягують заборгованість з боржників та відключають абонентів від поставки комунальних послуг.

Станіслав Ліфлянчик Керуючий партнер Адвокатської фірми "Пакс", співзасновник БФ "ProUkraine" Враховуючи, що сезон опалення взимку буде доволі складний, з боржниками будуть поводитись безкомпромісно і цинічно.

Ліфлянчик радить, для того щоб не стати жертвою, слід виконати декілька порад:

По-перше, якщо у вас мається непогашена заборгованість за електрику, воду, газ чи опалення, зверніться до постачальника послуги з заявою про реструктуризацію боргу і почати потроху борг гасити.

В більшості випадків енергетичні компанії йдуть на зустріч та реструктуризацію боргів задовольняють, хоч і не завжди в такому розмірі, як хотілося б, бо їм невигідно судитись місяцями, а потім ще й бігати за боржником з виконавцем в пошуках хоч якихось коштів. Тож якщо боржник пропонує гроші частинами – кредитор майже завжди погоджується,

– додає адвокат.

Водночас інша справа, якщо постачальник комунальних послуг нарахував борг необґрунтовано. Буде не справедливим сплачувати за те, що не споживав. Тож в такому випадку варто зібрати документи, які підтверджують правоту (показання лічильників, акти, підтвердження сплат тощо), скласти заяву про здійснення перерахунку заборгованості, долучити до неї зібрані матеріали та подати все це безпосередньо в енергетичну компанію.

По-друге, не займайтесь самовільним підключенням до мереж постачання комунальних послуг, бо це може призвести до вкрай негативних наслідків.

Наприклад, якщо вас викриють, то обов'язково відключать від послуг, потім здійснять нарахування боргу, застосувавши коефіцієнт (вийде далеко не ринкова вартість, а набагато більше), нарахують штраф, а також можуть відкрити кримінальне провадження по факту крадіжки.

По-третє, якщо ваша оселя наразі відключена від постачання якихось комунальних послуг, то не втрачайте часу. Краще зверніться до юристів. Доволі часто відключення відбувається незаконно, а отже звернення та скарги нерідко допомагають розв'язувати проблему.

Також юрист Winner Partners, Фатіма Гюлалієва, розповіла для 24 Каналу, що якщо безпідставно нараховано штраф за житлово-комунальні послуги, то краще не поспішати його сплачувати.

Є кілька кроків, які допоможуть захистити права та уникнути фінансових втрат:

Перевірте підстави для нарахування штрафу. Спочатку детально ознайомтесь із документами: квитанціями, договором на надання послуг і законодавчими нормами. Штраф має відповідати умовам договору і бути чітко обґрунтованим. Якщо цього немає, підозра на помилку або зловживання цілком виправдана.

Спочатку детально ознайомтесь із документами: квитанціями, договором на надання послуг і законодавчими нормами. Штраф має відповідати умовам договору і бути чітко обґрунтованим. Якщо цього немає, підозра на помилку або зловживання цілком виправдана. Зверніться до постачальника послуг. Напишіть офіційну заяву або скаргу до компанії, що надає послуги. У заяві вкажіть, що вважаєте нарахування штрафу незаконним, і вимагайте надати роз’яснення. Бажано, щоб звернення було письмовим і зберігалося підтвердження його відправлення (наприклад, копія з відміткою про отримання або квитанція про поштове відправлення).

Напишіть офіційну заяву або скаргу до компанії, що надає послуги. У заяві вкажіть, що вважаєте нарахування штрафу незаконним, і вимагайте надати роз’яснення. Бажано, щоб звернення було письмовим і зберігалося підтвердження його відправлення (наприклад, копія з відміткою про отримання або квитанція про поштове відправлення). Залучіть Держпродспоживслужбу. Якщо постачальник не надає відповідь або відмовляється скасувати штраф, наступним кроком буде звернення до Держпродспоживслужби. Ця організація займається захистом прав споживачів, у тому числі у сфері ЖКГ. Подайте скаргу з описом ситуації та надайте копії всіх документів.

Якщо постачальник не надає відповідь або відмовляється скасувати штраф, наступним кроком буде звернення до Держпродспоживслужби. Ця організація займається захистом прав споживачів, у тому числі у сфері ЖКГ. Подайте скаргу з описом ситуації та надайте копії всіх документів. Звернення до суду. Якщо попередні кроки не дали результату, ви маєте право подати позов до суду. У позові вимагайте скасування незаконного штрафу та, за необхідності, компенсацію моральної шкоди.

Важливо! Варто підготувати всі необхідні докази: договори, квитанції, листування з постачальником послуг і Держпродспоживслужбою.