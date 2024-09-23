Коли у Києві стартує опалювальний сезон
Як повідомив в ефірі КИЇВ24 мер Києва Віталій Кличко, опалювальний сезон у столиці стартує за графіком з 15 жовтня. Тобто, якщо температура опускається нижче 15 градусів, то вже буде включатися теплопостачання.
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За його словами, відповідні служби будуть продовжувати слідкувати за погодними умовами, але приблизний графік вже встановлений.
Приблизний графік уже – 15 жовтня. Ми плануємо починати опалювальний сезон.
Нагадаємо, що в опалювальний сезон для абонентів з електричними системами опалення, які споживають до 2000 кіловат-годин, передбачено пільговий тариф у розмірі 2,64 гривні за кіловат-годину.
Зауважте! Водночас для усіх інших вартість електроенергії становить 4,32 гривні за кіловат-годину незалежно від обсягу споживання.