Опалювальний сезон: Нафтогаз отримав мільйони євро на закупівлю газу

Українська енергосистема отримала потужну фінансову підтримку від європейських партнерів для безпечного проходження зими. Цей крок має гарантувати стабільність у найхолодніші місяці та захистити споживачів від дефіциту ресурсів.

На що саме підуть європейські гроші та як це вплине на українських споживачів

Група "Нафтогаз" підписала грантову угоду з ЄБРР на суму 23 мільйони євро, які безповоротно надає уряд Нідерландів. Ці кошти спрямують виключно на закупівлю додаткових обсягів блакитного палива у періоди пікового споживання, про що повідомив виконувач обов’язків голови правління компанії Сергій Федоренко у своєму фейсбуці.

За словами очільника компанії, Україна вже увійшла в цьогорічний опалювальний сезон із цілком достатніми запасами газу у підземних сховищах. Проте додаткові фінанси дозволять імпортувати паливо саме тоді, коли попит населення та бізнесу буде найвищим через сильні морози.

Більші можливості для імпорту в пікові періоди споживання дадуть системі додатковий запас міцності взимку,

– зазначив Федоренко.

Якою є передісторія цієї допомоги

Цей фінансовий транш є частиною ширшої та системної підтримки, яку Нідерланди регулярно надають енергетичному сектору України в умовах постійних загроз та атак з боку Росії. Залучення коштів через прозорі механізми ЄБРР дозволяє українським енергетикам оперативно реагувати на виклики зими та гарантувати, що батареї в оселях українців залишатимуться теплими навіть за найскладніших погодних умов.

Раніше ми писали, що Київ та Баку переходять на новий рівень енергетичної співпраці, обговорюючи регулярні комерційні постачання блакитного палива. Йдеться про налагодження довгострокових контрактів між українським Нафтогазом та азербайджанською компанією SOCAR.