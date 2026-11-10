Отопительный сезон: "Нафтогаз" получил миллионы евро на закупку газа

На что именно пойдут европейские средства и как это повлияет на украинских потребителей

Группа "Нафтогаз" подписала грантовое соглашение с ЕБРР на сумму 23 миллиона евро, которые безвозвратно предоставляет правительство Нидерландов. Эти средства будут направлены исключительно на закупку дополнительных объемов газа в периоды пикового потребления, о чем сообщил исполняющий обязанности председателя правления компании Сергей Федоренко в своем фейсбуке.

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По словам главы компании, Украина уже вступила в нынешний отопительный сезон с вполне достаточными запасами газа в подземных хранилищах. Однако дополнительные средства позволят импортировать газ именно тогда, когда спрос со стороны населения и бизнеса будет максимальным из-за сильных морозов.

Более широкие возможности для импорта в пиковые периоды потребления обеспечат системе дополнительный запас прочности зимой– отметил Федоренко.

Какова предыстория этой помощи

Этот финансовый транш является частью более широкой и системной поддержки, которую Нидерланды регулярно оказывают энергетическому сектору Украины в условиях постоянных угроз и атак со стороны России. Привлечение средств через прозрачные механизмы ЕБРР позволяет украинским энергетикам оперативно реагировать на вызовы зимы и гарантировать, что батареи в домах украинцев останутся теплыми даже в самых сложных погодных условиях.

Ранее мы писали, что Киев и Баку выходят на новый уровень сотрудничества в области энергетики, обсуждая регулярные коммерческие поставки "голубого топлива". Речь идет о заключении долгосрочных контрактов между украинским "Нафтогазом" и азербайджанской компанией SOCAR.