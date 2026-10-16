Тепло пішло: у Києві стартував опалювальний сезон, але пощастило не всім

Осінні холоди змушують столичну владу діяти на випередження та запускати котельні. Проте через наслідки ворожих ударів комфортна температура в оселях поки що світить далеко не кожному.

Кому першим дадуть тепло та хто залишиться з холодними батареями

Від сьогодні, 16 жовтня, столиця офіційно розпочала подачу теплоносія, стартувавши із закладів соціальної сфери. Підключення лікарень, шкіл та садочків відбувається виключно за індивідуальними заявками їхніх керівників, про що повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Житлові будинки почнуть підключати згодом, однак мешканцям двох районів доведеться запастися терпінням та обігрівачами. Через значні пошкодження енергооб'єкта внаслідок недавніх російських обстрілів подача тепла тимчасово неможлива для частини Дніпровського та Дарницького районів.

Від сьогодні, 16 жовтня, хоч і в екстремальних умовах через постійні обстріли, але розпочинаємо опалювальний сезон,

– наголосив очільник столиці, додавши, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.

Як підготуватися до зими та не переплачувати за комуналку

Нагадаємо, що зазвичай тепло у квартири починають подавати, коли середньодобова температура тримається нижче +8 градусів протягом трьох діб. Враховуючи ризики нових блекаутів, про які нещодавно попереджали енергетики, киянам варто заздалегідь подбати про альтернативні джерела тепла.

Якщо ви користуєтеся електричними обігрівачами чи котлами, фахівці радять протестувати різні режими роботи, щоб знайти баланс між комфортом та рахунками за світло. Крім того, вразливі категорії громадян мають можливість отримати зимову підтримку від держави у розмірі 19 400 гривень – для цього необхідно встигнути подати відповідну заявку до 30 жовтня 2026 року.