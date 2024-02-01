Україна вперше проходить опалювальний сезон на власному газі

Україна вперше в історії входить в опалювальний сезон, використовуючи газ, який був видобутий на її власних теренах. На сьогоднішній день у сховищах країни знаходиться приблизно 10 мільярдів кубічних метрів газу.

Власний газ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив в ефірі телемарафону, що компанія Нафтогаз України та державне підприємство "Укргазвидобування" збільшили обсяги видобутку на 11%, передає 24 Канал.

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Крім того, компанії розпочали видобуток газу у нових свердловинах значного обсягу.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України На даний момент в наших сховищах зберігається близько 10 мільярдів кубічних метрів газу, і ми справді використовуємо його під час цього опалювального сезону, який ґрунтується виключно на українському видобутку.

І не лише газ

Шмигаль зауважив, що Україна також відзначає цю зиму зі збалансованою електроенергетичною системою та є частиною європейської електроенергетичної системи ENTSO-E.

Ми змогли збільшити можливості імпорту електроенергії до 1,7 гігавата,

— додає прем'єр-міністр.

Політик відзначив, що обсяг імпорту електроенергії у розмірі 1,7 гігавата є значущим та корисним для держави, допомагаючи зберігати стабільність в електроенергетичній системі в умовах російських атак та для вирішення інших потреб.

Тарифи на газ

Тарифи на природний газ для населення залишаються стабільними. Денис Шмигаль раніше пояснював, що до 15 квітня 2024 року в Україні газ буде постачатися за фіксованою ціною. Отже, протягом цього опалювального сезону не передбачається підвищення тарифів на газ.

Важливо зазначити, що споживачі, які користуються послугами компанії "Нафтогаз", сплачують 7,96 гривні за кубометр газу.

У решти постачальників тарифи на газ становлять: