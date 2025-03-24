Опалювальний сезон на паузі: в одному з українських міст анонсували зупинку теплопостачання

У понеділок, 24 березня, подачу опалення у Львові призупинять до вечора. Це зроблять через значне підвищення температури.

У Львові вимикатимуть опалення

Відтак опалення призупинятимуть до 20:00 години, пише 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Читайте також В одному з міст України готуються завершити опалювальний сезон: названо кінцеву дату

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 24 березня температура повітря вдень підніметься до 15 градусів тепла. Тому до 20 години вечора подачу тепла призупинятимуть.

Як пояснюють у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, призупинення опалення у денну пору забезпечить комфортні умови у помешканнях, мешканці зможуть зекономити на оплаті за тепло,

– передає міська рада.

Важливо! Всі школи, садочки, поліклініки та лікарні тепло отримують у звичному режимі.