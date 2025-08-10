В Україні є спосіб зекономити на комунальних послугах. Він доступний користувачам програми "Національний кешбек".

Як платити за газ менше?

Національний кешбек – державна програма, яка повертає громадянам 10% від витрат на українські товари чи послуги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нафтогаз.

Отриманий кешбек можна використати для оплати комунальних послуг, зокрема й для оплати за спожитий газ чи його доставку.

Як це працює:

Оформіть спеціальну картку (віртуальну в банківському додатку або фізичну у відділенні);

Визначте картку для розрахунків за покупки.

Купуйте українські товари, отримуйте кешбек на спецрахунок;

Використовуйте кешбек для оплати комунальних послуг.

Щоб заплатити кешбеком за газ, потрібно увійти в особистий кабінет, вибрати оплату карткою "Нацкешбек" та ввести дані для платежу.

Максимально на місяць можна накопичити до 3 000 гривень.

Як не платити за доставку газу у 2025 році

Українці платять за доставку газу, навіть якщо не використовують його, на основі підключення до газової мережі. Єдиний спосіб законно не платити за доставку газу у 2025 році – офіційно відключитися від газової мережі та розірвати договір зі своїм газовим оператором.

Для цього необхідно виконати кілька кроків:

звернутися із заявою до свого оператора газорозподільчої мережі про розірвання договору;

отримати акт про припинення постачання газу;

дочекатися, поки приїдуть спеціалісти газової служби та фізично відключать газопостачання до вашого будинку чи квартири.

Лише після того, як подача газу буде перекрита, плату за доставку припинять.