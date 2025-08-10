Українці можуть менше платити за газ: як це зробити
- Програма "Національний кешбек" повертає 10% від витрат на українські товари, які можна використати для оплати комунальних послуг, зокрема платити за газ можна менше.
- Максимальна сума кешбеку, яку можна накопичити за місяць, становить 3 000 гривень.
В Україні є спосіб зекономити на комунальних послугах. Він доступний користувачам програми "Національний кешбек".
Як платити за газ менше?
Національний кешбек – державна програма, яка повертає громадянам 10% від витрат на українські товари чи послуги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нафтогаз.
Дивіться також Залишився 1 день: що обовʼязково потрібно зробити українцям
Отриманий кешбек можна використати для оплати комунальних послуг, зокрема й для оплати за спожитий газ чи його доставку.
Як це працює:
- Оформіть спеціальну картку (віртуальну в банківському додатку або фізичну у відділенні);
- Визначте картку для розрахунків за покупки.
- Купуйте українські товари, отримуйте кешбек на спецрахунок;
- Використовуйте кешбек для оплати комунальних послуг.
Щоб заплатити кешбеком за газ, потрібно увійти в особистий кабінет, вибрати оплату карткою "Нацкешбек" та ввести дані для платежу.
Максимально на місяць можна накопичити до 3 000 гривень.
Як не платити за доставку газу у 2025 році
Українці платять за доставку газу, навіть якщо не використовують його, на основі підключення до газової мережі. Єдиний спосіб законно не платити за доставку газу у 2025 році – офіційно відключитися від газової мережі та розірвати договір зі своїм газовим оператором.
Для цього необхідно виконати кілька кроків:
- звернутися із заявою до свого оператора газорозподільчої мережі про розірвання договору;
- отримати акт про припинення постачання газу;
- дочекатися, поки приїдуть спеціалісти газової служби та фізично відключать газопостачання до вашого будинку чи квартири.
Лише після того, як подача газу буде перекрита, плату за доставку припинять.