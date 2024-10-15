Польський Orlen збагатився на російській нафті: як вдалось обійти ембарго

Польський нафтовий гігант Orlen заробив 1,3 мільярда доларів на російській нафті завдяки виняткам з правил ЄС, які діяли для Чехії. Водночас сама Чехія витратила понад 7,6 мільярда доларів на закупівлю російської нафти і газу, що значно перевищує її фінансову підтримку України.

Закупівля російського пального в Чехії

Найбільша польська нафтова компанія Orlen Unipetrol отримала прибуток від закупівлі російського пального в Чехії. До таких висновків дійшли дослідники з Центру вивчення демократії та Центру досліджень енергетики та чистого повітря, повідомляє видання Politico.

Читайте також: Угорщина обговорює з Росією додаткові поставки газу на наступний рік

На ділі, користуючись цим винятком, Чехія дозволила нафтопереробним заводам заробити на російських енергоносіях понад мільярд євро надприбутку, йдеться в дослідженні.

Зауважте! Завдяки цьому російський бюджет у середньому отримує щомісяця близько 54,5 мільйона доларів від цих продажів. Розмір надприбутку пояснюється різницею у 21% між середньою ціною на російську нафту та альтернативні поставки з Азербайджану.