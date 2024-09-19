Який штраф призначають особам без прописки

В Україні існує чітке законодавство, яке регулює вимоги до прописки громадян та іноземців. За їх порушення передбачені штрафи та санкції.

Штраф за відсутність прописки

Штрафи за відсутність прописки регулює Стаття 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

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Незалежно від статусу особи, проживати в Україні без прописки можна не довше 30 днів.

Як громадяни України, так і іноземці чи особи без громадянства, що легально перебувають в Україні, зобов'язані задекларувати або зареєструвати своє нове місце проживання протягом 30 календарних днів після переїзду. Іноземці та особи без громадянства, які отримали довідку про звернення за захистом, також мають право зареєструвати своє місце перебування в Україні,

– пишуть у Законі.

Якщо цю вимогу порушено не на великий термін, можна обійтися попередженням. Проте, якщо порушення триває протягом року особа може бути оштрафована на суму від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тобто від 17 до 51 гривні.

Рішення щодо штрафних санкцій приймаються виконавчими комітетами сільських, селищних або міських рад, а не судами.