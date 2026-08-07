Українців налякали скасуванням пенсій після працевлаштування: що відповів ПФУ

Багато українців після виходу на пенсію не поспішають офіційно працевлаштовуватися, адже бояться втратити державні виплати. У Пенсійному фонді пояснили, чи може робота стати підставою для припинення допомоги на проживання для пенсіонерів із числа внутрішньо переміщених осіб.

Чи заберуть допомогу після працевлаштування

У Пенсійному фонді пояснили, що офіційне працевлаштування не є підставою для припинення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Право на автоматичне продовження допомоги мають пенсіонери зі статусом ВПО, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність

Довідково: Ця виплата у 2026 році становить 2 000 гривень для повнолітніх ВПО, а також 3 000 гривень для дітей та людей з інвалідністю.

У 2026 році ця межа становить 10 380 гривень. Якщо пенсія не перевищує встановлений ліміт, допомогу автоматично продовжують ще на шість місяців. Повторно звертатися до державних органів або подавати нову заяву не потрібно.

Однак після завершення цього періоду право на допомогу знову перевірятимуть відповідно до чинного порядку та встановлених критеріїв.

У якому випадку допомогу можуть не продовжити

У Пенсійному фонді звертають увагу, що вирішальне значення має не факт працевлаштування, а розмір пенсії. Якщо пенсійна виплата перевищує 10 380 гривень, автоматичне продовження допомоги не передбачене.

Саме тому пенсіонерам радять звертати увагу насамперед на критерії, визначені законодавством, а не хвилюватися лише через працевлаштування. Адже сам факт виходу на роботу не позбавляє пенсіонерів права на отримання цієї допомоги.

Втім, якщо пенсіонер відповідає всім встановленим умовам, але виплати не надійшли, варто звернутися до органу соціального захисту або Пенсійного фонду, щоб уточнити причину та перевірити інформацію щодо призначення допомоги.

Що ще варто знати пенсіонерам

Допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб призначають відповідно до постанови Кабінету Міністрів №332. Для окремих категорій одержувачів її продовжують автоматично, якщо вони й надалі відповідають встановленим вимогам.