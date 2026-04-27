Як змінилась підтримка для дітей?

Однак слід дотримуватися інших критеріїв програми, про що йдеться на сайті Дії.

Згідно з інформацією, діти віком від 6 до 18 років отримують допомогу, якщо вони:

проживають на територіях бойових дій;

або на безпечних територіях та навчаються в місцевому закладі освіти.

Подати заяву про перегляд допомоги слід до 1 травня 2026 року – для отримання виплат з 1 лютого 2026 року.

Зверніть увагу! Якщо людина не встигла її подати, то виплати нараховуватимуть з місяця подання заяви.

Що змінилось для інших категорій внутрішньо переміщених осіб?

Для пенсіонерів та людей з інвалідністю теж запровадили нововведення. Якщо раніше дохід перевищував встановлений урядом ліміт, то тепер можна повторно подати документи на перегляд виплат. У 2026 році "ліміт" становить 10 380 гривень на особу.

Якщо українці встигнуть подати заяву до 1 травня 2026 року, то допомога нараховуватиметься з 1 січня 2026 року. Якщо ж ні, то виплати передбачені з місяця подання заяви.

Важливо! Водночас термін виплат збільшили з 24 до 30 місяців.

Слід також наголосити, що отримати допомогу можуть ВПО, які за останні три місяці:

мали середній дохід на людину – до 10 380 гривень;

не купували автомобіль до 5 років або інші одноразові покупки чи валюту на суму понад 100 тисяч гривень;

не отримували субсидій на оренду житла та не здавали своє житло в оренду;

не мали значних заощаджень, тобто депозитів, валюти, цінних металів чи ОВДП понад 100 тисяч гривень;

не перебували на повному держутриманні;

не відбували покарання.

Зокрема з 2023 року запровадили два виплатних періоди (15 та 28 числа кожного місяця), замість трьох, як це було раніше (тобто 3, 13 та 23 числа). Про це писали у Чернівецькій обласній військовій адміністрації.

Що це означає? Станом на зараз Мінсоцполітики перераховує кошти для виплати допомоги на проживання ВПО після 15 та 28 числа щомісяця.

Зауважте! Сума виплат залишається незмінною. 2 тисячі гривень отримують дорослі, а 3 гривень – діти та люди з інвалідністю.

Що ще слід знати ВПО цієї весни?

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати кошти на ремонт житла. Подати заявку можуть мешканці Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей. Також люди повинні відповідати іншим важливим критеріям.

Водночас нова соціальна допомога у розмірі 1 500 гривень не вплине на дохід, що враховується під час надання різних типів допомог. Крім того, виплата не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.