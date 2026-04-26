Як не втратити робоки стажу пенсіонерам, які працювали закордоном?

Українці, які працювали за межами країни, ризикують втратити цей період при розрахунку пенсії. Закордонний стаж не зараховується автоматично, тому без своєчасних дій він може просто не вплинути на розмір виплат, пояснює Пенсійний фонд.

Актуальні правила, визначені постановою Кабінету Міністрів № 562, передбачають обов’язкове подання заяви до Пенсійного фонду для врахування такого стажу. Особливо це стосується тих, хто працював у країнах без пенсійних угод з Україною або у державах колишнього СРСР до 1992 року.

Щоб ці роки були враховані, необхідно підтвердити сам факт роботи:

надати довідки, витяги чи інші документи, які засвідчують, що стаж визнається у пенсійній системі іншої країни.

Без цього періоди роботи за кордоном можуть не включити до страхового стажу.

Важливо! Окремо потрібно підтвердити, що особа не отримує пенсію за межами України, не перебуває там на обліку і не зверталася за її призначенням. Це одна з ключових умов, без якої зарахування стажу неможливе.

Таким чином, без своєчасного оформлення закордонний стаж фактично «випадає» з розрахунку пенсії. Саме тому важливо не відкладати подання заяви і заздалегідь підготувати всі необхідні документи, щоб не втратити зароблені роки.

Як подати заяву, аби зарахували закордонний стаж?

Подати заяву можна як особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, так і онлайн через портал ПФУ або "Дію". Втім, навіть у разі дистанційного оформлення всі підтверджувальні документи залишаються обов’язковими.

Важливий нюанс, який слід врахувати, це те, що навіть за наявності документів Пенсійний фонд може додатково перевіряти інформацію через міжнародні запити, і цей процес іноді займає час. Тому затягування з поданням заяви може відкласти і сам момент призначення або перерахунку пенсії.

Також варто враховувати, що у разі відсутності підтвердженого стажу за кордоном людині можуть не вистачити необхідних років для виходу на пенсію у 60 років. У такій ситуації доведеться або працювати довше, або шукати інші варіанти, як от докуповувати стаж.

