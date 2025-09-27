Закордонний стаж для українців: чи допоможе він раніше вийти на пенсію

Раніше для призначення пенсії враховувався лише страховий стаж, набутий в Україні, виняток становили країни, з якими Україна мала ратифіковані угоди щодо обліку стажу, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Після ухвалення Закону, набутий за кордоном стаж тепер враховується для визначення права на пенсію за віком, за умови документального підтвердження, незалежно від наявності таких угод.

Зверніть увагу! Якщо людина пропрацювала в Україні 27 років та ще 5 років за кордоном, то раніше вона не мала права на пенсію за віком. Тепер закордонний стаж додається до українського, що дозволяє отримати пенсію.

Чи зарахується стаж набути у Білорусі або Росії?

Раніше українці, які працювали в Росії чи Білорусі, стикалися з проблемою: для отримання пенсії в Україні потрібно було підтвердити, що вони не отримують виплати від цих країн. З початком війни будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих держав припинилася, а тому громадяни не могли підтвердити цей факт.

Нова постанова Кабінету Міністрів України №562 дозволяє декларативно підтвердити, що пенсія з Росії чи Білорусі не отримується. Це підтвердження є юридичною відповідальністю особи, відповідно достатнє для призначення пенсії в Україні.

