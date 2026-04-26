Как не потерять робоки стажа пенсионерам, которые работали за рубежом?

Украинцы, которые работали за пределами страны, рискуют потерять этот период при расчете пенсии. Зарубежный стаж не засчитывается автоматически, поэтому без своевременных действий он может просто не повлиять на размер выплат, объясняет Пенсионный фонд.

Актуальные правила, определены постановлением Кабинета Министров № 562, предусматривают обязательную подачу заявления в Пенсионный фонд для учета такого стажа. Особенно это касается тех, кто работал в странах без пенсионных соглашений с Украиной или в государствах бывшего СССР до 1992 года.

Чтобы эти годы были учтены, необходимо подтвердить сам факт работы:

предоставить справки, выписки или другие документы, которые удостоверяют, что стаж признается в пенсионной системе другой страны.

Без этого периоды работы за рубежом могут не включить в страховой стаж.

Важно! Отдельно нужно подтвердить, что лицо не получает пенсию за пределами Украины, не состоит там на учете и не обращалось за ее назначением. Это одно из ключевых условий, без которого зачисление стажа невозможно.

Таким образом, без своевременного оформления зарубежный стаж фактически "выпадает" из расчета пенсии. Именно поэтому важно не откладывать подачу заявления и заранее подготовить все необходимые документы, чтобы не потерять заработанные годы.

Как подать заявление, чтобы зачислили зарубежный стаж?

Подать заявление можно как лично в сервисном центре Пенсионного фонда, так и онлайн через портал ПФУ или "Дію". Впрочем, даже в случае дистанционного оформления все подтверждающие документы остаются обязательными.

Важный нюанс, который следует учесть, это то, что даже при наличии документов Пенсионный фонд может дополнительно проверять информацию через международные запросы, и этот процесс иногда занимает время. Поэтому затягивание с подачей заявления может отложить и сам момент назначения или перерасчета пенсии.

Также стоит учитывать, что в случае отсутствия подтвержденного стажа за рубежом человеку могут не хватить необходимых лет для выхода на пенсию в 60 лет. В такой ситуации придется или работать дольше, или искать другие варианты, как вот докупать стаж.

