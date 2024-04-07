Як українці можуть оформити інвалідність та що треба про це знати

Особа, яка з певних причин набула інвалідність, може втратити працездатність або ж потребувати спеціального догляду. Держава надає таким людям різні пільги та виплати, однак, спершу треба документально оформити інвалідність.

Як пенсіонеру оформити інвалідність

Статус особи з інвалідністю визначає не лише міру втрати здоров'я, а й групу інвалідності та потребу в догляді. Щоб визначити ці характеристики, треба пройти обстеження.

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Для отримання статусу особи з інвалідністю в Україні, пенсіонерам необхідно пройти кілька етапів:

Спочатку потрібно звернутися до місцевої лікарні або сімейного лікаря для отримання первинної діагностики. Лікар визначить ступінь порушення функцій організму і видасть направлення для подальшого медичного обстеження.

Після отримання направлення треба звернутися до лікарсько-консультативної комісії, яка має провести огляд протягом тижня після подання документів. Якщо обстеження необхідно провести вдома, це здійсниться за місцем проживання людини.

На основі рішення комісії, особа отримає направлення на медико-соціальну експертизу (форма № 088/о), до якого додаються медичні документи, що підтверджують діагноз. Це можуть бути виписки зі стаціонару, дані з амбулаторної картки та результати спеціальних обстежень.

Окрім основних документів, необхідно подати:

паспорт;

завірену копію трудової книжки;

копію посвідчення ліквідатора аварії на ЧАЕС (у разі наявності);

копію посвідчення учасника бойових дій (якщо є).

Після подання документів МСЕК організує засідання, на якому буде ухвалено рішення про ступінь інвалідності та видана відповідна довідка.

Як визначається група інвалідності

! Протягом 2-3 днів інформація про рішення комісії буде надіслана до установи, де заявник перебуває на обліку як пенсіонер, а також до органу державного соціального страхування, включаючи індивідуальну програму реабілітації та виписку з акта огляду комісії.

Група інвалідності призначається з урахуванням ступеня обмеження життєдіяльності особи:

I група включає осіб з глибокими порушеннями здоров'я, які потребують стороннього догляду для обслуговування себе, пересування, спілкування та контролю за власною поведінкою.

ІІ група охоплює осіб зі значними обмеженнями у життєдіяльності, котрі не потребують цілодобового стороннього догляду.

ІІІ група визначається для осіб з помірними обмеженнями, котрі потребують соціальної підтримки, але мають змогу навчатися та працювати за умови наявності адекватної реабілітації чи компенсації втрачених функцій.

Список захворювань, які можуть стати підставою для встановлення інвалідності, є обширним і детально описаним у наказі № 561 Міністерства охорони здоров'я України

Які пенсії мають люди з інвалідністю

Розмір пенсійних виплат по інвалідності визначається з урахуванням кількох ключових факторів, включно з розміром пенсії за віком, обставинами, за яких особа отримала інвалідність, її трудовим стажем та віком.

Процентне співвідношення між пенсією по інвалідності та віковою пенсією розподіляється наступним чином:

Інвалідність I групи: мінімально 100% від суми вікової пенсії;

Інвалідність II групи: 90% від суми вікової пенсії;

Інвалідність III групи: 50% від суми вікової пенсії.

Зазначимо, що для певних категорій осіб, таких як військові та ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи, існують окремі умови нарахування пенсій.

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності, встановлені урядом, виглядають наступним чином: