Как пенсионеру оформить инвалидность

Статус лица с инвалидностью определяет не только степень потери здоровья, но и группу инвалидности и потребность в уходе. Чтобы определить эти характеристики, надо пройти обследование.

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Для получения статуса лица с инвалидностью в Украине, пенсионерам необходимо пройти несколько этапов:

Сначала нужно обратиться в местную больницу или к семейному врачу для получения первичной диагностики. Врач определит степень нарушения функций организма и выдаст направление для дальнейшего медицинского обследования.

После получения направления надо обратиться к врачебно-консультативной комиссии, которая должна провести осмотр в течение недели после подачи документов. Если обследование необходимо провести дома, это осуществится по месту жительства человека.

На основе решения комиссии, лицо получит направление на медико-социальную экспертизу (форма № 088/о), к которому прилагаются медицинские документы, подтверждающие диагноз. Это могут быть выписки из стационара, данные из амбулаторной карты и результаты специальных обследований.

Кроме основных документов, необходимо подать:

паспорт;

заверенную копию трудовой книжки;

копию удостоверения ликвидатора аварии на ЧАЭС (при наличии);

копию удостоверения участника боевых действий (если есть).

После подачи документов МСЭК организует заседание, на котором будет принято решение о степени инвалидности и выдана соответствующая справка.

Обратите внимание! В течение 2-3 дней информация о решении комиссии будет направлена в учреждение, где заявитель состоит на учете как пенсионер, а также в орган государственного социального страхования, включая индивидуальную программу реабилитации и выписку из акта осмотра комиссии.

Как определяется группа инвалидности

Группа инвалидности назначается с учетом степени ограничения жизнедеятельности лица:

I группа включает лиц с глубокими нарушениями здоровья, которые нуждаются в постороннем уходе для обслуживания себя, передвижения, общения и контроля за собственным поведением.

II группа охватывает лиц со значительными ограничениями в жизнедеятельности, которые не требуют круглосуточного постороннего ухода.

III группа определяется для лиц с умеренными ограничениями, которые нуждаются в социальной поддержке, но могут учиться и работать при условии наличия адекватной реабилитации или компенсации утраченных функций.

Список заболеваний, которые могут стать основанием для установления инвалидности, является обширным и подробно описанным в приказе № 561 Министерства здравоохранения Украины

Какие пенсии имеют люди с инвалидностью

Размер пенсионных выплат по инвалидности определяется с учетом нескольких ключевых факторов, включая размер пенсии по возрасту, обстоятельствами, при которых лицо получило инвалидность, его трудовым стажем и возрастом.

Процентное соотношение между пенсией по инвалидности и возрастной пенсией распределяется следующим образом:

Инвалидность I группы: минимально 100% от суммы возрастной пенсии;

Инвалидность II группы: 90% от суммы возрастной пенсии;

Инвалидность III группы: 50% от суммы возрастной пенсии.

Отметим, что для определенных категорий лиц, таких как военные и ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, существуют отдельные условия начисления пенсий.

Минимальные размеры пенсий по инвалидности, установленные правительством, выглядят следующим образом: