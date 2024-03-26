Кому виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у 2024 році

Матеріальна допомога на оздоровлення це соціальна грошова виплата працівникам, які йдуть у щорічну відпустку. Ці виплати також називають оздоровчими, проте отримати їх можуть не усі.

Кому виплачують оздоровчі

Відтак, право на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення мають робітники бюджетних установ в Україні. Для підприємств і організацій, які не фінансуються з бюджетів, нормативного регламентування надання матеріальної допомоги на оздоровлення не передбачено.

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Тобто, оздоровчі виплати нараховуються:

державним службовцям;

посадовим особам місцевого самоврядування;

педагогічним та науково-педагогічним працівникам;

працівникам бюджетних закладів та установ освіти, що не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників;

медичним та фармацевтичним працівникам;

бібліотекарям;

працівникам будинків культури, музеїв.

У якому розмірі надаються оздоровчі виплати

Для кожної категорії працівників передбачені різні умови розрахунку та отримання матеріальної допомоги на оздоровлення.

Виплати надаються індивідуально, не перевищуючи розмір одного посадового окладу один раз на рік під час надання основної щорічної відпустки. У випадку, якщо працівник працював неповний робочий час, сума компенсації буде пропорційною відпрацьованому часу.

Матеріальна допомога на оздоровлення належить до Фонду оплати праці. Відповідно, на неї нараховуються зарплатні податки – ПДФО та військовий збір.

Рішення про надання щорічної відпустки і матеріальної допомоги оформлюють наказами роботодавця. Відповідно, щоб отримати виплату, необхідно написати дві заяви:

на щорічну відпустку;

на отримання матеріальної допомоги.

Це є ключовою умовою для гарантованого отримання виплати. Їх планують заздалегідь та обов'язково закладають у кошторис.