Кому выплачивают оздоровительные

Следовательно, право на получение материальной помощи на оздоровление имеют работники бюджетных учреждений в Украине. Для предприятий и организаций, которые не финансируются из бюджетов, нормативного регламентирования предоставления материальной помощи на оздоровление не предусмотрено.

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То есть, оздоровительные выплаты начисляются:

  • государственным служащим;
  • должностным лицам местного самоуправления;
  • педагогическим и научно-педагогическим работникам;
  • работникам бюджетных заведений и учреждений образования, которые не относятся к педагогическим и научно-педагогическим работникам;
  • медицинским и фармацевтическим работникам;
  • библиотекарям;
  • работникам домов культуры, музеев.

Выплаты предоставляются индивидуально, не превышая размер одного должностного оклада один раз в год во время предоставления основного ежегодного отпуска. В случае, если работник работал неполное рабочее время, сумма компенсации будет пропорциональна отработанному времени.

Решение о предоставлении ежегодного отпуска и материальной помощи оформляют приказами работодателя. Соответственно, чтобы получить выплату, необходимо написать два заявления:

  • на ежегодный отпуск;
  • на получение материальной помощи.

Это является ключевым условием для гарантированного получения выплаты. Их планируют заранее и обязательно закладывают в смету.