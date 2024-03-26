Кому выплачивают оздоровительные

Следовательно, право на получение материальной помощи на оздоровление имеют работники бюджетных учреждений в Украине. Для предприятий и организаций, которые не финансируются из бюджетов, нормативного регламентирования предоставления материальной помощи на оздоровление не предусмотрено.

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То есть, оздоровительные выплаты начисляются:

государственным служащим;

должностным лицам местного самоуправления;

педагогическим и научно-педагогическим работникам;

работникам бюджетных заведений и учреждений образования, которые не относятся к педагогическим и научно-педагогическим работникам;

медицинским и фармацевтическим работникам;

библиотекарям;

работникам домов культуры, музеев.

Обратите внимание! Для каждой категории работников предусмотрены разные условия расчета и получения материальной помощи на оздоровление. В каком размере предоставляются оздоровительные выплаты

Выплаты предоставляются индивидуально, не превышая размер одного должностного оклада один раз в год во время предоставления основного ежегодного отпуска. В случае, если работник работал неполное рабочее время, сумма компенсации будет пропорциональна отработанному времени.

Важно! Материальная помощь на оздоровление относится к Фонду оплаты труда. Соответственно, на нее начисляются зарплатные налоги – НДФЛ и военный сбор.

Решение о предоставлении ежегодного отпуска и материальной помощи оформляют приказами работодателя. Соответственно, чтобы получить выплату, необходимо написать два заявления:

на ежегодный отпуск;

на получение материальной помощи.

Это является ключевым условием для гарантированного получения выплаты. Их планируют заранее и обязательно закладывают в смету.