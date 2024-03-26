Кому виплачують оздоровчі

Відтак, право на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення мають робітники бюджетних установ в Україні. Для підприємств і організацій, які не фінансуються з бюджетів, нормативного регламентування надання матеріальної допомоги на оздоровлення не передбачено.

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Тобто, оздоровчі виплати нараховуються:

державним службовцям;

посадовим особам місцевого самоврядування;

педагогічним та науково-педагогічним працівникам;

працівникам бюджетних закладів та установ освіти, що не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників;

медичним та фармацевтичним працівникам;

бібліотекарям;

працівникам будинків культури, музеїв.

Зверніть увагу! Для кожної категорії працівників передбачені різні умови розрахунку та отримання матеріальної допомоги на оздоровлення. У якому розмірі надаються оздоровчі виплати

Виплати надаються індивідуально, не перевищуючи розмір одного посадового окладу один раз на рік під час надання основної щорічної відпустки. У випадку, якщо працівник працював неповний робочий час, сума компенсації буде пропорційною відпрацьованому часу.

Важливо! Матеріальна допомога на оздоровлення належить до Фонду оплати праці. Відповідно, на неї нараховуються зарплатні податки – ПДФО та військовий збір.

Рішення про надання щорічної відпустки і матеріальної допомоги оформлюють наказами роботодавця. Відповідно, щоб отримати виплату, необхідно написати дві заяви:

на щорічну відпустку;

на отримання матеріальної допомоги.

Це є ключовою умовою для гарантованого отримання виплати. Їх планують заздалегідь та обов'язково закладають у кошторис.