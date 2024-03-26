Кому виплачують оздоровчі

Відтак, право на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення мають робітники бюджетних установ в Україні. Для підприємств і організацій, які не фінансуються з бюджетів, нормативного регламентування надання матеріальної допомоги на оздоровлення не передбачено.

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Тобто, оздоровчі виплати нараховуються:

  • державним службовцям;
  • посадовим особам місцевого самоврядування;
  • педагогічним та науково-педагогічним працівникам;
  • працівникам бюджетних закладів та установ освіти, що не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників;
  • медичним та фармацевтичним працівникам;
  • бібліотекарям;
  • працівникам будинків культури, музеїв.

Виплати надаються індивідуально, не перевищуючи розмір одного посадового окладу один раз на рік під час надання основної щорічної відпустки. У випадку, якщо працівник працював неповний робочий час, сума компенсації буде пропорційною відпрацьованому часу.

Рішення про надання щорічної відпустки і матеріальної допомоги оформлюють наказами роботодавця. Відповідно, щоб отримати виплату, необхідно написати дві заяви:

  • на щорічну відпустку;
  • на отримання матеріальної допомоги.

Це є ключовою умовою для гарантованого отримання виплати. Їх планують заздалегідь та обов'язково закладають у кошторис.