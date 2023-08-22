Росіян чекають порожні полиці в магазинах: економіст спрогнозував шалене падіння рубля

Рубль визнали однією з трьох найслабших валют у світі. Курс у Росії можуть утримувати штучно, однак в майбутньому це може призвести до фатальних наслідків.

Російська економіка страждає через санкції, зокрема значні обмеження експорту. Штучне утримання рубля тільки погіршить ситуацію. Детально про те, наскільки може впасти рубль і що чекатиме Росію 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

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Наскільки може впасти рубль

У Росії екстрено підвищували облікову ставку Центробанку для стабілізації курсу рубля. Однак це не спрацювало, адже більше нічого не було зроблено. Тож курс спочатку понизився, а потім підвищився ще більше.

Стабілізувався (курс – 24 Канал) зараз зовсім не через ставку Центробанку. А тому, що Путін зібрався з експортерами і загнав туди експортерів мінеральних добрив, яким непогано жилось торік. Їм наказали продати більше валюти на російському ринку з їхніх закордонних запасів,

– розповів Ігор Ліпціс.

До того ж їм підвищать податки, а в Росії зараз це зробити легко. Адже від російського законодавства залишилась хіба назва, тому робити Путін може, що захоче.

Ймовірно, до виборів у Росії березня наступного року курс триматимуть нижче 100 рубль за долар. Після березня курс може дуже суттєво зрости.

Можу припустити 130 – 150 рублів, з натяжкою допускаю 200 (рублів за долар – 24 Канал). В експертів такі цифри вже звучать. При курсі 200 весь імпорт в Росії стане таким надзвичайно дорогим, що його просто перестануть купувати. Тоді в Росії почнеться процес "спустошення полиць в магазинах",

– наголосив економіст.

Цьому сприятиме те, що державне виробництво цивільних товарів не росте, тому що всі сили, гроші та люди працюють на військову індустрію.

Однак "Пусті холодильники" – це прогноз, який росіянам ще поки складно навіть обговорювати.

Ігор Ліпсиц передбачив шалене падіння рубля: дивіться відео

Санкції сприяють послабленню економіки

У виданні Washington Post зауважили, що тривалі антиросійські санкції, обмеження на основний російський імпорт та падіння рубля як наслідок, зрештою змусять Владіміра Путіна обирати: чи продовжувати війну, чи рятувати економіку країни.

Росія розбалансована по всіх напрямках, у всіх галузях. Тому там постійно одне чи інше йде "в рознос". Санкції справді сильно зруйнували російський експорт, вона втратила головне "джерело сили", яке завжди було,

– зазначив Ліпсіц.

Для російського бюджету експорт природних ресурсів у Європу та США був чи не найбільшим джерелом доходів. Мовиться про 60% з усіх надходжень до держбюджету.

"У Росії залишилось практично лише 2 великих покупців нафти та газу – Китай та Індія. В цьому сенсі Росія повернулась на Схід, при цьому за цей експорт вона отримує дуже мало конвертованої валюти", – зауважив Ліпсіц.

Цікаво, що юань, за якими з Росією розраховується Китай, доволі складно конвертувати у долари чи євро. А з рупіями – ситуація ще складніша, їх неможливо конвертувати та вивести з Індії. За останніми оцінками, через те, що Росія продавала рупії, втратила близько 39 мільярдів доларів.

Через що відбулось падіння рубля

При цьому в Росії виріс імпорт. Це відбулось через те, що почали виплачувати "живі" гроші тим, хто йде воювати, сім'ям загиблих, інвалідам.

Ці "живі" гроші вкидаються у споживацький ринок. Під це потрібно завозити імпорт. Відповідно зростає запит на валюту для покупки цього імпорту. А пропозиція валюти – впала,

– пояснив економіст.

За останні місяці експортери продають в Росію майже 80% валютного виторгу. Тобто навіть не можна сказати, що вони залишають валюту за кордоном, як це було торік. Цьогоріч фактично усе продають. Але натомість приходить так мало, що потім 80% валютного виторгу – це дуже маленькі суми.

Тож виходить, що попит на валюту величезний, а конвертованої валюти до Росії надходить мало. Так і відбувається знецінення рубля.

Рубль знецінюється: коротко