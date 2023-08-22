Росіян чекають порожні полиці в магазинах: економіст спрогнозував шалене падіння рубля

22 серпня 2023, 19:24
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Рубль визнали однією з трьох найслабших валют у світі. Курс у Росії можуть утримувати штучно, однак в майбутньому це може призвести до фатальних наслідків.

Російська економіка страждає через санкції, зокрема значні обмеження експорту. Штучне утримання рубля тільки погіршить ситуацію. Детально про те, наскільки може впасти рубль і що чекатиме Росію 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

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Наскільки може впасти рубль

У Росії екстрено підвищували облікову ставку Центробанку для стабілізації курсу рубля. Однак це не спрацювало, адже більше нічого не було зроблено. Тож курс спочатку понизився, а потім підвищився ще більше.

Стабілізувався (курс – 24 Канал) зараз зовсім не через ставку Центробанку. А тому, що Путін зібрався з експортерами і загнав туди експортерів мінеральних добрив, яким непогано жилось торік. Їм наказали продати більше валюти на російському ринку з їхніх закордонних запасів,
– розповів Ігор Ліпціс.

До того ж їм підвищать податки, а в Росії зараз це зробити легко. Адже від російського законодавства залишилась хіба назва, тому робити Путін може, що захоче.

Ймовірно, до виборів у Росії березня наступного року курс триматимуть нижче 100 рубль за долар. Після березня курс може дуже суттєво зрости.

Можу припустити 130 – 150 рублів, з натяжкою допускаю 200 (рублів за долар – 24 Канал). В експертів такі цифри вже звучать. При курсі 200 весь імпорт в Росії стане таким надзвичайно дорогим, що його просто перестануть купувати. Тоді в Росії почнеться процес "спустошення полиць в магазинах",
– наголосив економіст.

Цьому сприятиме те, що державне виробництво цивільних товарів не росте, тому що всі сили, гроші та люди працюють на військову індустрію.

Однак "Пусті холодильники" – це прогноз, який росіянам ще поки складно навіть обговорювати.

Ігор Ліпсиц передбачив шалене падіння рубля: дивіться відео

Санкції сприяють послабленню економіки

У виданні Washington Post зауважили, що тривалі антиросійські санкції, обмеження на основний російський імпорт та падіння рубля як наслідок, зрештою змусять Владіміра Путіна обирати: чи продовжувати війну, чи рятувати економіку країни.

Росія розбалансована по всіх напрямках, у всіх галузях. Тому там постійно одне чи інше йде "в рознос". Санкції справді сильно зруйнували російський експорт, вона втратила головне "джерело сили", яке завжди було,
– зазначив Ліпсіц.

Для російського бюджету експорт природних ресурсів у Європу та США був чи не найбільшим джерелом доходів. Мовиться про 60% з усіх надходжень до держбюджету.

"У Росії залишилось практично лише 2 великих покупців нафти та газу – Китай та Індія. В цьому сенсі Росія повернулась на Схід, при цьому за цей експорт вона отримує дуже мало конвертованої валюти", – зауважив Ліпсіц.

Цікаво, що юань, за якими з Росією розраховується Китай, доволі складно конвертувати у долари чи євро. А з рупіями – ситуація ще складніша, їх неможливо конвертувати та вивести з Індії. За останніми оцінками, через те, що Росія продавала рупії, втратила близько 39 мільярдів доларів.

Через що відбулось падіння рубля

При цьому в Росії виріс імпорт. Це відбулось через те, що почали виплачувати "живі" гроші тим, хто йде воювати, сім'ям загиблих, інвалідам. 

Ці "живі" гроші вкидаються у споживацький ринок. Під це потрібно завозити імпорт. Відповідно зростає запит на валюту для покупки цього імпорту. А пропозиція валюти – впала,
– пояснив економіст.

За останні місяці експортери продають в Росію майже 80% валютного виторгу. Тобто навіть не можна сказати, що вони залишають валюту за кордоном, як це було торік. Цьогоріч фактично усе продають. Але натомість приходить так мало, що потім 80% валютного виторгу – це дуже маленькі суми.

Тож виходить, що попит на валюту величезний, а конвертованої валюти до Росії надходить мало. Так і відбувається знецінення рубля.

Рубль знецінюється: коротко

  • На початку серпня російський рубль зарахували до однієї з трьох найслабших валют світу. Курс долара США перетнув позначку у 100 рублів.
  • Незадовго після цього Владімір Путін зібрав екстрену нараду через стрімке падіння рубля. На зустрічі приділили час для питання посилення валютного контролю, адже підвищення облікової ставки Центробанком не допомогло втримати рубль.
Автор: Віра Коновал