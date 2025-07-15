Чи можна купити смартфон замість канцтоварів на гроші з "Пакунку школяра"

Новий вид допомоги від держави "Пакунок школяра" призначений для дітей, які йдуть до першого класу. Проте є обмежений перелік товарів, на які можна витратити гроші.

Чи можна купити смартфон на гроші з "Пакунку школяра"?

Допомога передбачена на кожну дитину, яка йде до першого класу, повідомляє 24 Канал з посиланням на етер "Київ24".

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Заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак розповіла, що купити, наприклад, смартфон за ці гроші не можна.

Смартфон за ці кошти не можна буде купити. Це базова підтримка. Якщо родина може дозволити собі купити для першачка смартфон, то це дуже добре, але це не є такі критичні видатки, які необхідні для підтримки родини. Мова йде про канцелярські товари, дитячий одяг, де є кілька кодів, дитяче взуття,

– сказала посадовиця.

На що можна витратити "Пакунок школяра"?

Кошти з "Пакунку школяра" надходитимуть на спеціальний рахунок і призначені для купівлі канцелярських товарів, дитячого одягу та взуття. Допомога передбачена усім першокласникам. Тож, якщо у сімʼї двійнята та діти однолітки, то родина може отримати кошти на кожну.

Допомога батькам першачка може прийти в два способи, зокрема, в повідомленні в Дії, якщо вони користуються цим застосунком або через Пенсійний фонд після звернення із заявою про призначення такої допомоги.

Гроші виплатять лише одному з батьків. Заяву також можуть подавати й батьки, які знаходяться за кордоном, проте дитина живе в Україні.