Пального не вистачає для всіх: в Індії мережі вводять ліміти на заправках

Ситуація на заправках однієї з найбільших економік світу різко загострилася. Вже дві приватні мережі в Індії почали обмежувати продаж бензину й дизеля на своїх АЗС.

Які ліміти запроваджують АЗС

Обмеження діють на частині заправок компаній Reliance Industries Ltd. та Nayara Energy Ltd., пише Bloomberg.

Компанія Nayara Energy, яку підтримує російська "Роснафта", встановила суворі обмеження – не більше 200 літрів дизеля та 30 літрів бензину в одні руки.

в одні руки. Спільне підприємство Reliance та BP Plc також запровадило ліміти на продаж дизельного пального на низці своїх станцій.

З огляду на поточну динаміку попиту ми вживаємо відповідних заходів, щоб забезпечити справедливу доступність пального для потреб мобільності та транспорту, особливо з урахуванням попиту з боку промисловості та інших сфер, не пов'язаних із транспортом,

– заявив представник Reliance BP.

Чому вводять обмеження на пальне

У такий спосіб компанії намагаються зменшити збитки. Адже роздрібні ціни на пальне в Індії не змінювалися з травня, а вартість нафти вже наблизилася до 108 доларів за барель.

За оцінкою рейтингового агентства ICRA, станом на 9 вересня продавці втрачали:

близько 5 рупій на кожному літрі бензину;

приблизно 23 рупії на літрі дизеля.

Відтоді розмір збитків лише збільшився через подальше здорожчання нафти.

А головною причиною обмежень на АЗС, за словами джерел видання, стали спроби оптовиків скуповувати пальне у великих обсягах. На деяких АЗС заповзятливі покупці почали набирати бензин і дизель у бочки, щоб потім перепродавати його за завищеними цінами.

Які наслідки для споживачів

Через обмеження на продаж пального страждають звичайні водії та логістика.

У деяких регіонах Індії нормування вже змушує далекобійників частіше зупинятися для заправки.

Наші вантажівки працюють у штатах Гуджарат і Хар'яна, і на АЗС Nayara та Reliance в обох регіонах протягом останніх кількох днів скоротили обсяги відпуску дизеля до 50 – 100 літрів на автомобіль,

– розповів співзасновник Vishwaa Logistics із Делі Шайлендра Гупта.

Водночас обмеження з боку приватних компаній можуть перенаправити ще більше клієнтів на АЗС державних компаній, посиливши їхні збитки. За оцінкою міністра нафти Хардеп Сінгх Пурі, ті й так втрачають близько 5,3 мільярда рупій, або 55 мільйонів доларів, щодня, продаючи пальне нижче собівартості.

Нагадаємо, світові ціни на нафтопродукти злетіли через дефіцит, спровокований війною Росії проти України та нестабільністю на Близькому Сході. Ситуацію погіршує те, що Росія заборонила експорт дизеля і може подовжити ці обмеження, а США також розглядають ліміти на вивезення пального.