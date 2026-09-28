Какие ограничения вводят АЗС

Ограничения действуют на части заправок компаний Reliance Industries Ltd. и Nayara Energy Ltd., пишет Bloomberg.

Компания Nayara Energy, которую поддерживает российская "Роснафта", установила строгие ограничения – не более 200 литров дизельного топлива и 30 литров бензина на одного покупателя.

на одного покупателя. Совместное предприятие Reliance и BP Plc также ввело лимиты на продажу дизельного топлива на ряде своих станций.

Учитывая текущую динамику спроса, мы принимаем соответствующие меры, чтобы обеспечить справедливую доступность топлива для нужд мобильности и транспорта, особенно с учетом спроса со стороны промышленности и других сфер, не связанных с транспортом,

– заявил представитель Reliance BP.

Почему вводят ограничения на топливо

Таким образом компании пытаются сократить убытки. Ведь розничные цены на топливо в Индии не менялись с мая, а стоимость нефти уже приблизилась к 108 долларам за баррель.

По оценке рейтингового агентства ICRA, по состоянию на 9 сентября продавцы теряли:

около 5 рупий на каждом литре бензина;

примерно 23 рупии на литр дизельного топлива.

С тех пор размер убытков только увеличился из-за дальнейшего подорожания нефти.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

А главной причиной ограничений на АЗС, по словам источников издания, стали попытки оптовиков скупать топливо в больших объемах. На некоторых АЗС предприимчивые покупатели начали набирать бензин и дизельное топливо в бочки, чтобы затем перепродавать его по завышенным ценам.

Каковы последствия для потребителей

Из-за ограничений на продажу топлива страдают обычные водители и логистика.

В некоторых регионах Индии нормирование уже вынуждает дальнобойщиков чаще останавливаться для заправки.

Наши грузовики работают в штатах Гуджарат и Харьяна, и на АЗС Nayara и Reliance в обоих регионах за последние несколько дней сократили объемы отпуски дизеля до 50–100 литров на автомобиль,

– рассказал соучредитель Vishwaa Logistics из Дели Шайлендра Гупта.

В то же время ограничения со стороны частных компаний могут перенаправить еще больше клиентов на АЗС государственных компаний, усугубив их убытки. По оценке министра нефти Хардепа Сингха Пури, они и так теряют около 5,3 миллиарда рупий, или 55 миллионов долларов, ежедневно, продавая топливо ниже себестоимости.

Напомним, мировые цены на нефтепродукты взлетели из-за дефицита, спровоцированного войной России против Украины и нестабильностью на Ближнем Востоке. Ситуацию усугубляет то, что Россия запретила экспорт дизельного топлива и может продлить эти ограничения, а США также рассматривают возможность введения ограничений на вывоз топлива.