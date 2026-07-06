Працює без бензину: паливна криза змусила росіян пересісти на "новий" транспорт

Гострий дефіцит бензину та дизелю буквально відкидає Росію в минуле. Оскільки пального, щоб заправити залізних коней, бракує, росіяни масово пересідають на звичайних.

Чому росіяни пересідають на коней

Попит на коней від початку паливної кризи різко зріс, зокрема, серед жителів сільської місцевості Росії, пише The Moscow Times.

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За словами заводчиків, за останні кілька тижнів купувати коней росіяни почали в кілька разів більше. Завдяки цьому щонайменше тисячу тварин вдалося врятувати від забою.

Раніше господарства продавали одного коня на місяць або два. Зараз же лише за один місяць продають або бронюють по сім, а то й по вісім тварин.

У селі їх використовують для різних робіт:

заготівлі сіна;

поїздках до лісу;

та для щоденних господарських справ.

При цьому паливна криза лякає росіян більше, ніж вартість коня та його утримання. Адже щоб купити тварину, потрібно віддати від 100 до 200 тисяч рублів, залежно від породи та віку.

Але з нинішніми цінами на пальне в Росії, експлуатація звичайного автомобіля для робіт по господарству, наприклад, УАЗу чи "Ниви" виявляється дорожчою, ніж утримання коня. До того ж дефіцит пального, обмеження на продаж та довгі черги на АЗС змушують обирати альтернативний транспорт.

Який ще транспорт обирають росіяни

Окрім коней, широкої популярності останнім часом у Росії набув двоколісний транспорт. Попит на велосипеди через дефіцит бензину теж різко зріс у червні.

Продажі велосипедів на міжнародній торгівельній платформі CDEK.Shopping підскочили на 131% порівняно з травнем.

Виручка через це збільшилася на цілих 263%.

Більш як половину замовлень становили гірські велосипеди. За даними видання, росіяни все частіше обирють велосипеди на противагу власним автівкам, оскільки не можуть заправити машини.

Таким чином, успішні удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах відкинули Росію назад і змусили населення відмовлятися від комфорту. Водночас атаки БПЛА тривають, а ознак завершення паливної кризи поки немає.

Наразі Росія не лише змушена імпортувати бензин з Білорусі, Індії та інших країн. Власники автівок у прикордонних регіонах вже їздять заправлятися в сусідні держави, бо там дешевше і доступніше, наприклад, у Китай і Казахстан.