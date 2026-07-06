Почему россияне пересаживаются на лошадей

С начала топливного кризиса спрос на лошадей резко вырос, в частности, среди жителей сельской местности России, пишет The Moscow Times.

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По словам заводчиков, за последние несколько недель россияне стали покупать лошадей в несколько раз чаще. Благодаря этому удалось спасти от забоя не менее тысячи животных.

Раньше хозяйства продавали по одной лошади в месяц или два. Сейчас же всего за один месяц продают или бронируют по семь, а то и по восемь животных.

В деревне их используют для различных работ:

заготовки сена;

поездок в лес;

а также для повседневных хозяйственных дел.

При этом топливный кризис пугает россиян больше, чем стоимость лошади и ее содержание. Ведь чтобы купить животное, нужно отдать от 100 до 200 тысяч рублей, в зависимости от породы и возраста.

Но при нынешних ценах на топливо в России эксплуатация обычного автомобиля для хозяйственных работ, например, УАЗа или "Нивы", обходится дороже, чем содержание лошади. К тому же дефицит топлива, ограничения на продажу и длинные очереди на АЗС заставляют выбирать альтернативный транспорт.

Какой еще транспорт выбирают россияне

Помимо лошадей, в последнее время в России широкую популярность приобрел двухколесный транспорт. Спрос на велосипеды из-за дефицита бензина тоже резко вырос в июне.

Продажи велосипедов на международной торговой платформе CDEK.Shopping подскочили на 131% по сравнению с маем.

Выручка из-за этого увеличилась на целых 263%.

Более половины заказов пришлось на горные велосипеды. По данным издания, россияне все чаще выбирают велосипеды вместо собственных автомобилей, поскольку не могут заправить машины.

Таким образом, успешные удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам отбросили Россию назад и заставили население отказываться от комфорта. В то же время атаки БПЛА продолжаются, а признаков завершения топливного кризиса пока нет.

В настоящее время Россия не только вынуждена импортировать бензин из Беларуси, Индии и других стран. Владельцы автомобилей в приграничных регионах уже ездят заправляться в соседние государства, поскольку там дешевле и доступнее, например, в Китай и Казахстан.