Паливна криза виходить з-під контролю: у Росії зупиняється транспорт

Дефіцит пального в Росії вже охопив понад дві третини регіонів. Однак проблеми вийшли далеко за черги на заправках та ліміти на продаж бензину й дизелю.

Де зупиняється громадський транспорт

У країні почалися перебої в роботі громадського транспорту. Про труднощі повідомляють щонайменше у чотирьох регіонах Росії, а також в тимчасово окупованому Криму, пише The Moscow Times.

Дивіться також Паливний "голод" у Криму посилюється: великі мережі почали закривати АЗС

Забайкальський край

У Борзинському окрузі з 25 червня скоротили графік руху міських автобусних маршрутів. Пояснили такий крок "обмеженою кількістю дизельного пального".

Навіть у столиці краю, Читі, стало складніше дістати пальне для громадського транспорту. Наприклад, вчора перший рейс маршруту №40 просто скасували, бо водій не зміг вчасно заправитися.

До того ж зменшили і кількість регулярних рейсів між Читою та сусідніми населеними пунктами через нестачу бензину.

Калузька область

В Ульянівському районі чиновники оголосили про скасування всіх приміських автобусних маршрутів, навіть не назвавши дати відновлення.

Причиною назвали нестачу дизелю. Це при тому, що ще кілька днів тому губернатор області запевняв, що запасів пального достатньо.

Ростовська область

У Каменському районі перевізник обмежив роботу не одного, а одразу низки маршрутів громадських автобусів. зазначив, що змушений був піти на такий крок після запровадження лімітів на відпуск пального на АЗС.

Тульська область

В Алексинському районі голова місцевої транспортної компанії заявив, що найближчими днями не менше 18 автобусів не зможуть вийти на маршрути через дефіцит пального.

При цьому він додав, що у районах, де немає великих мереж АЗС, проблема набагато гостріша.

Крим

На окупованому півострові ситуація дедалі гірша. Через дефіцит пального ще 5 червня на маршрути не вийшли близько 400 автобусів.

Окупаційна влада була змушена запровадити спеціальний порядок заправки громадського транспорту.

Отож, усі намагання російського уряду стримати дефіцит пального поки що не принесли результату. Адже виробництво бензину у країні впало приблизно на 25% порівняно з червнем минулого року, а замінити ці обсяги імпортом складно, довго і дорого.

Нагадаємо, через удари по НПЗ дефіцит бензину охопив щонайменше 53 регіони Росії, а в окремих областях та окупованому Криму діють жорсткі ліміти на продаж пального.