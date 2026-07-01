Білорусі вже не вистачає: Росія знайшла нового "рятівника" від паливної кризи

Росія намагається пом'якшити гострий дефіцит пального, тому шукає нових постачальників. Після Білорусі Москва тепер почала імпортувати бензин з Індії морем.

Скільки бензину імпортує Індія

Про це в середу, 1 липня, два джерела в галузі розповіли виданню Reuters.

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За їхніми словами, Нью-Делі вже відправило до Росії щонайменше 60 тисяч тонн бензину.

Інший співрозмовник видання повідомив, що у напрямку країни-агресорки з Індії буцімто вирушили аж два танкери з бензином. У кожного на борту – 30 -40 тисяч тонн пального.

Який саме індійський нафтопереробний завод постачатиме бензин, наразі невідомо. Ні Міністерство енергетики Росії, ні Міністерство нафти Індії на запити не відповідають.

Водночас джерела зазначають, що Москва планує щомісяця імпортувати загалом до 400 тисяч тонн бензину з різних країн.

бензину з різних країн. Тоді як попит в піковий літній сезон становить не менше 110 тисяч тонн на добу.

Таким чином, імпорту вистачить лише приблизно на 12% місячного попиту або менш ніж на чотири дні літнього споживання пального в Росії. Це свідчить, що постачання з-за кордону навряд чи зможуть повністю компенсувати дефіцит, спричинений ударами по російських НПЗ.

Чому Індія імпортує бензин до Росії

Морський імпорт бензину Росія розпочала після того, як інші заходи не допомогли зупинити паливну кризу.

За підрахунками, Білорусь у першій половині червня майже втричі збільшила постачання пального до Росії залізницею. Обсяги зросли до понад 70 тисяч тонн порівняно з першою половиною травня.

Однак дефіцит пального продовжує набирати обертів. Наразі дефіцит пального вже спостерігається в усіх 11 часових поясах Росії, а ціни на бензин перетнули історичну позначку у 100 рублів за літр.

Відтак, напередодні у Кремлі заявили, що працюють з іншими країнами щодо імпорту пального "за прийнятними цінами".

Нагадаємо, минулого тижня російський парламент схвалив зміни до податкового кодексу, щоб допомогти подолати паливну кризу. Зокрема влада підтримала субсидії на імпорт пального. Проте їх розмір залежатиме від вартості доставки та цін на бензин і дизель.