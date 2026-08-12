Прийшла нова хвиля проблем: росіяни знову зіштовхуються з труднощами

На початку серпня у Росії виникла нова хвиля паливної кризи через удари України по нафтопереробних заводах. Про це свідчать повідомлення з різних регіонів країни.

Що відомо про паливну кризу у Росії

Про черги на заправках розповідають мешканці різних областей – від півдня до Примор’я, про що пише російське видання "Медуза".

На заправках, щонайменше у 12 регіонах, знову спостерігаються багатогодинні черги за пальним. Повернулися й обмеження на відпуск бензину в одні руки.

В адміністрації Сочі 11 серпня заявили, що на АЗС у регіоні запровадили ліміти "у зв’язку з логістичними порушеннями в постачанні". Місцевих мешканців та туристів попросили "за можливості утриматися від поїздок на особистому транспорті".

Крім того, з регіонів надходять скарги на дефіцит бензину та закриття частини заправок. Про це розповідають мешканці Красноярського краю та Башкортостану.

Також відзначається зростання цін на пальне. Зокрема, у тих регіонах, які останніми днями відвідав Володимир Путін. У Красноярську за день до візиту Путіна на частині заправок крайової мережі різко – на 24 рублі за літр – знизилися ціни на бензин. У самій мережі АЗС зниження цін пояснили "тимчасовим покращенням логістики" та "надходженням додаткового обсягу пального безпосередньо з НПЗ". Але одразу після від’їзду Путіна ціни повернулися до попереднього рівня.

Водночас офіційно про нову хвилю кризи влада Росії не повідомляла.

Нагадаємо, що проблем з пальним спостерігаються й у тимчасово окупованих регіонах. Наприклад, у Криму знову запровадили продаж пального за QR-кодами. Така система працюватиме доти, доки пальне не зможуть продавати без обмежень. Чітких термінів мешканцям не надали.

У різних регіонах вводять обмеження. Наприклад, в Оренбурзької області ввели ліміти щодо бензину та дизельного пального.