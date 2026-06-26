Постачання бензину до Росії: чи допоможе Астана Москві з пальним

Раніше медіа повідомляли, що Росія нібито бажає купити пальне у Казахастану. Імпорт прагнули здійснити, щоб дещо приборкати паливну кризу.

Чи допоможе Казахстан Росії з імпортом бензину

Очільник Міністерства енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов відповів на запитання про можливі поставки казахстанського бензину до Росії, про що пише медіа NUR.KZ.

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Ерлан Аккенженов повідомив, що Казахстан може розглянути можливість експорту бензину до Росії. Але якщо російська сторона надішле відповідний запит.

Водночас офіційних запитів від Росії Казахстан ще не отримував. Але якщо такий запит надійде, то країна його розгляне.

Раніше у Reuters писали, що Росія веде переговори з Казахстаном щодо імпорту близько 50 тисяч метричних тонн бензину А-92.

Якщо порівнювати з Росією, то Казахстан є відносно невеликим виробником пального. Як зазначили джерела Reuters, обсяги можливих поставок навряд чи будуть значними.

Наразі Казахстан має профіцит бензину. Але планове технічне обслуговування Атирауського НПЗ з 26 червня по 20 липня скоротить доступні запаси.

Одним із можливих постачальників може стати казахстанський НПЗ "Конденсат", який, зокрема, має квоти на експорт пального. За даними аналітичного центру паливно-енергетичного комплексу Казахстану, у травні 2026 року "Конденсат" експортував до Грузії 15 207 тонн бензину А-92 та А-95.

Одне з джерел у Казахстані повідомило, що постачання бензину до Росії можливе в обмін на російське авіаційне пальне. У липні Казахстан очікує дефіцит авіаційного пального через зростання попиту, ремонт на Атирауському НПЗ та скорочення імпорту з Росії.

Тобто Росія продовжує шукати шляхи подолання паливної кризи. Зокрема, може звертатися й до інших країн по допомогу. Це означає, що удари ЗСУ по російським НПЗ дійсно мали успіх.

Що ще слід знати про ситуацію у Росії

Нагадаємо, що бензин у Росії рекордно подорожчав. Таке зростання відбулося вперше за 20 років.

Зокрема, паливна криза стає сильнішою. Наприклад, у регіонах починаються проблеми з громадським транспортом.