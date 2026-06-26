Поможет ли Казахстан России с импортом бензина

Глава Министерства энергетики Казахстана Эрлан Аккенженов ответил на вопрос о возможных поставках казахстанского бензина в Россию, о чем пишет медиа NUR.KZ.

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Эрлан Аккенженов сообщил, что Казахстан может рассмотреть возможность экспорта бензина в Россию. Но только если российская сторона направит соответствующий запрос.

В то же время официальных запросов от России Казахстан пока не получал. Но если такой запрос поступит, то страна его рассмотрит.

Ранее в Reuters писали, что Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте около 50 тысяч метрических тонн бензина А-92.

По сравнению с Россией Казахстан является относительно небольшим производителем топлива. Как отметили источники Reuters, объемы возможных поставок вряд ли будут значительными.

В настоящее время Казахстан имеет профицит бензина. Однако плановое техническое обслуживание Атырауского НПЗ с 26 июня по 20 июля сократит доступные запасы.

Одним из возможных поставщиков может стать казахстанский НПЗ "Конденсат", который, в частности, имеет квоты на экспорт топлива. По данным аналитического центра топливно-энергетического комплекса Казахстана, в мае 2026 года "Конденсат" экспортировал в Грузию 15 207 тонн бензина А-92 и А-95.

Один из источников в Казахстане сообщил, что поставки бензина в Россию возможны в обмен на российское авиационное топливо. В июле Казахстан ожидает дефицит авиационного топлива из-за роста спроса, ремонта на Атырауском НПЗ и сокращения импорта из России.

То есть Россия продолжает искать пути преодоления топливного кризиса. В частности, может обращаться за помощью и к другим странам. Это означает, что удары ВСУ по российским НПЗ действительно увенчались успехом.

Что еще следует знать о ситуации в России

Напомним, что бензин в России рекордно подорожал. Такой рост произошел впервые за 20 лет.

В частности, топливный кризис усугубляется. Например, в регионах начинаются проблемы с общественным транспортом.