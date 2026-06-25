Как растут цены на бензин в России

Данные Федеральной службы государственной статистики России показывают, что только за прошедшую неделю бензин в стране подорожал на 3% – до 71,20 рубля за литр. Это самый большой недельный рост за последние 20 лет, пишет Bloomberg.

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Рост цен на дизельное топливо также ускорился – до 2,7% против 0,8% неделей ранее.

Причиной таких рекордных темпов стали успешные атаки украинских дронов, которые привели к повреждению нефтеперерабатывающих заводов по всей стране, в том числе в Москве.

Мощности НПЗ после этого резко снизились. В частности, производство бензина в первой половине июня в России сократилось на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Среди россиян началась паника, они бросились скупать топливо. Это привело к скачку цен и дефициту на заправках во многих регионах.

Кампания украинских беспилотников против российской энергетической инфраструктуры превращается во всё более серьёзную макроэкономическую проблему для Москвы,

– уверен экономист Capital Economics Лиам Пич.

По оценкам, в настоящее время уже примерно 75% российских регионов сталкиваются с перебоями в поставках топлива и вынуждены вводить лимиты на его продажу.

Как цены на топливо бьют по экономике

Из-за роста цен на топливо годовая инфляция в России в июне ускорилась до 5,8% по сравнению с 5,3% в мае, сообщило Министерство экономики России.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина уже предупредила о новых инфляционных рисках.

Более высокие цены на бензин могут также повлиять на инфляционные ожидания, поскольку топливо является особенно чувствительным товаром как для домохозяйств, так и для бизнеса,

– подчеркнула Набиуллина.

Таким образом, последствия войны против Украины всё острее ощущают на себе уже и простые россияне, которые вслед за бензином вынуждены будут больше платить за все продукты и услуги.

Напомним, из-за нехватки топлива в России уже начал останавливаться общественный транспорт. По меньшей мере в четырёх регионах сообщают об отмене автобусных рейсов.