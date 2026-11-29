У Росії дедалі більше регіонів стикаються з нестачею бензину: на заправках обмежують обсяги продажу пального, а на деяких АЗС уже зник АІ-95. Проблеми зафіксували, зокрема, у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області, а загальнонаціональні обмеження мережі "Роснефть" охоплюють 62 регіони.

Про це пишуть росЗМІ.

У Росії на АЗС зникає бензин і вводять обмеження

Про нестачу пального на частині заправок мереж "Лукойл", "Роснефть" і "Газпромнефть" у Санкт-Петербурзі бідкаються місцеві водії. На деяких АЗС незалежних мереж у місті та Ленінградській області закінчився бензин АІ-95.

Російські АЗС вводять ліміти на пальне: дивіться відео

Проблеми з пальним також фіксують в інших регіонах Росії. Зокрема, на нестачу бензину або запроваджені обмеження скаржилися жителі Тамбовської, Нижньогородської, Пензенської, Томської та Новосибірської областей, Бурятії, Забайкальського й Красноярського країв.

У Росії проблеми з пальним фіксують уже в десятках регіонів: дивіться відео

Повідомлення про дефіцит надходили також з Адигеї, Брянської області, Волгограда, Єкатеринбурга, Кірова, Краснодара, Ростовської області та інших регіонів. Про складну ситуацію на заправках заявляв і губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін.

У різних регіонах діють обмеження на обсяги продажу пального. Зокрема, у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області відпускають по 20 – 30 літрів, у Кемеровській області – до 50 літрів, а в Астрахані – до 40 літрів.

Паливна криза в Росії посилюється: дивіться відео

У Нижньогородській області ліміти запровадили ще на початку листопада після атаки безпілотників на Кстовський нафтопереробний завод. Тоді ж обмеження почала вводити й "Роснефть". Про них повідомляли влади Карелії, Бурятії та Новосибірської області. 9 листопада в Забайкальському краї заявили, що мережа запровадила ліміти по всій Росії.

Віцепрем'єр Росії Олександр Новак визнав наявність проблем із пальним. "Так, дефіцит є, але поки він не відчувається", – сказав він в ефірі телеканалу "Росія 1". За словами Новака, ситуацію вдається контролювати завдяки додатковим постачанням і перенесенню ремонтів. Також він повідомив про плани збільшити імпорт пального.

Після ударів по НПЗ у Росії бракує бензину: дивіться відео

Скільки російських НПЗ атакували з кінця жовтня?

З 30 жовтня, коли Україна після двотижневої перерви відновила удари по російських нафтопереробних заводах, під атакою опинилися щонайменше 17 підприємств. Три заводи атакували двічі: Афіпський – 6 та 18 листопада, Ільський – 16 та 18 листопада, Новошахтинський – 23 та 28 листопада.

Загалом із 30 жовтня російські НПЗ атакували щонайменше 20 разів, з них 18 ударів припали на листопад. Для порівняння, у жовтні зафіксували сім атак, у вересні – 13, а в серпні – 21.

Видання Malcontent News вважає, що в Росії почалася третя хвиля паливної кризи. У своєму аналізі воно враховує всі регіони, де працює "Роснефть" і де мережа повідомила про обмеження. Йдеться про 62 суб'єкти Росії.

За даними Bloomberg, обсяги переробки нафти в Росії впали до найнижчого рівня більш ніж за 20 років. Старший аналітик компанії Віктор Курилов повідомив, що станом на понеділок переробка становила 2,6 – 2,7 мільйона барелів на добу. Це приблизно вдвічі менше, ніж 30 жовтня.

Аналітик корпорації RAND Майкл Бонерт також заявив, що внутрішнє виробництво пального в Росії опустилося нижче рівня попиту. За його оцінкою, за шість місяців обсяги виробництва нафтопродуктів майже безперервно скорочувалися: з 4,6 мільйона барелів на добу до приблизно 3,1 мільйона, а за деякими даними – ще нижче.

У Malcontent News припускають, що якщо Україна продовжить атакувати НПЗ у міру відновлення їхньої роботи взимку, навесні Росія може зіткнутися з критичним дефіцитом пального.

Схожу оцінку раніше висловлював старший науковий співробітник Фонду Карнегі Сергій Вакуленко. Він зазначав, що продовження ударів із тією самою інтенсивністю протягом кількох місяців створить для російської економіки принципово нові умови. Навіть якщо атаки припиняться, а пошкоджені заводи відновлять роботу до кінця листопада, втрачений обсяг виробництва все одно впливатиме на доступність пального.

Нагадаємо, Сили оборони України систематичними ударами по тилових складах і бензовозах знекровлюють забезпечення російської армії. Майор у відставці Олексій Гетьман зазначив, що через дефіцит пального загарбники взимку ризикують просто замерзнути.

За його словами, будь-який підрозділ на лінії фронту тримає недоторканий резерв їжі, пального та боєприпасів, проте без регулярного підвезення він неминуче вичерпується.