Об этом пишут российские СМИ.

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В России на АЗС исчезает бензин и вводятся ограничения

О нехватке топлива на части заправок сетей "Лукойл", "Роснефть" и "Газпромнефть" в Санкт-Петербурге жалуются местные водители. На некоторых АЗС независимых сетей в городе и Ленинградской области закончился бензин АИ-95.

Российские АЗС вводят лимиты на топливо: смотрите видео

Проблемы с топливом также фиксируются в других регионах России. В частности, на нехватку бензина или введенные ограничения жаловались жители Тамбовской, Нижегородской, Пензенской, Томской и Новосибирской областей, Бурятии, Забайкальского и Красноярского краев.

В России проблемы с топливом фиксируются уже в десятках регионов: смотрите видео

Сообщения о дефиците поступали также из Адыгеи, Брянской области, Волгограда, Екатеринбурга, Кирова, Краснодара, Ростовской области и других регионов. О сложной ситуации на заправках заявлял и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

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В разных регионах действуют ограничения на объемы продажи топлива. В частности, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отпускают по 20–30 литров, в Кемеровской области – до 50 литров, а в Астрахани – до 40 литров.

Топливный кризис в России усугубляется: смотрите видео

В Нижегородской области лимиты ввели еще в начале ноября после атаки беспилотников на Кстовский нефтеперерабатывающий завод. Тогда же ограничения начала вводить и "Роснефть". Об этом сообщали власти Карелии, Бурятии и Новосибирской области. 9 ноября в Забайкальском крае заявили, что сеть ввела лимиты по всей России.

Вице-премьер России Александр Новак признал наличие проблем с топливом. "Так, дефицит есть, но пока он не ощущается", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1". По словам Новака, ситуацию удается контролировать благодаря дополнительным поставкам и переносу ремонтных работ. Также он сообщил о планах увеличить импорт топлива.

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После ударов по НПЗ в России не хватает бензина: смотрите видео

Сколько российских НПЗ подверглись атакам с конца октября?

С 30 октября, когда Украина после двухнедельного перерыва возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, под атакой оказались как минимум 17 предприятий. Три завода подверглись атакам дважды: Афипский – 6 и 18 ноября, Ильский – 16 и 18 ноября, Новошахтинский – 23 и 28 ноября.

Всего с 30 октября российские НПЗ подверглись атакам как минимум 20 раз, из них 18 ударов пришлось на ноябрь. Для сравнения: в октябре было зафиксировано семь атак, в сентябре – 13, а в августе – 21.

Издание Malcontent News считает, что в России началась третья волна топливного кризиса. В своем анализе оно учитывает все регионы, где работает "Роснефть" и где сеть сообщила об ограничениях. Речь идет о 62 субъектах России.

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По данным Bloomberg, объемы переработки нефти в России упали до самого низкого уровня за более чем 20 лет. Старший аналитик компании Виктор Курилов сообщил, что по состоянию на понедельник переработка составляла 2,6–2,7 миллиона баррелей в сутки. Это примерно вдвое меньше, чем 30 октября.

Аналитик корпорации RAND Майкл Бонерт также заявил, что внутреннее производство топлива в России опустилось ниже уровня спроса. По его оценке, за шесть месяцев объемы производства нефтепродуктов почти непрерывно сокращались: с 4,6 миллиона баррелей в сутки до примерно 3,1 миллиона, а по некоторым данным – еще ниже.

В Malcontent News предполагают, что если Украина продолжит атаковать НПЗ по мере возобновления их работы зимой, весной Россия может столкнуться с критическим дефицитом топлива.

Аналогичную оценку ранее высказывал старший научный сотрудник Фонда Карнеги Сергей Вакуленко. Он отмечал, что продолжение ударов с той же интенсивностью в течение нескольких месяцев создаст для российской экономики принципиально новые условия. Даже если атаки прекратятся, а поврежденные заводы возобновят работу до конца ноября, потерянный объем производства все равно будет влиять на доступность топлива.

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Напомним, Силы обороны Украины систематическими ударами по тыловым складам и бензовозам подрывают снабжение российской армии. Майор в отставке Алексей Гетьман отметил, что из-за дефицита топлива зимой захватчики рискуют просто замерзнуть.

По его словам, любое подразделение на линии фронта имеет нетронутый резерв продовольствия, топлива и боеприпасов, однако без регулярной подвозки он неизбежно иссякает.