Заробити не вийде: Росія не ризикує знову відпускати дизель на експорт

Попри бажання заробляти на пальному, Росія поки не може дозволити собі продавати його за кордон. Уряд готується продовжити заборону на експорт дизеля через нестачу на внутрішньому ринку.

Як довго триватиме заборона

За словами джерел, обізнаних з перебігом обговорень, обмеження можуть застосувати ще на місяць, до кінця серпня, пише Reuters.

Росія запровадила заборону на експорт дизеля з 8 до 31 липня, щоб підтримати внутрішній паливний ринок, оскільки атаки українських дронів на нафтопереробні заводи спричинили дефіцит пального та різке зростання цін.

Минулого тижня віцепрем'єр Олександр Новак заявив, що обмеження на продаж дизеля за кордон скасують, "щойно ринок відновиться".

Наразі заборона добігає кінця, і влада мусить вирішувати, як діяти далі. Однак, вочевидь, до відновлення ще далеко, тому екстрені заходи хочуть продовжити.

Водночас джерела зазначають, що заборону можуть скасувати в середині серпня, якщо ситуація із забезпеченням країни дизелем покращиться.

Як заборона вплинула на світовий ринок

Раніше Росія була другим найбільшим експортером дизельного пального у світі після США. Однак дефіцит всередині країни змусив Москву скорочувати постачання за кордон:

у перші дні липня експорт російського дизеля становив 234 тисячі барелів на добу ;

; тоді як у червні показник сягав 400 тисяч барелів на добу.

Повна ж заборона на експорт дизеля спричинила значні потрясіння на світових ринках. Дефіцит пального посилився, а ціни злетіли навіть у країнах, які більше не купують його в Росії.

Річ у тім, що традиційні покупці російського дизеля, як Туреччина та Бразилія, змушені конкурувати з Європою та іншими імпортерами за пальне зі США, тим самим розкручуючи ціни.

Нагадаємо, до кінця травня через удари по НПЗ Росія втратила 20% виробництва дизельного пального. Однак деякі аналітики вважають, що ситуація з дизелем в країні не така важка, як з бензином, а Кремль навмисно запровадив заборону, щоб таким чином тиснути на союзників України.