Яка ситуація з дизельним пальним

Ще до заборони на експорт пального з Росії рівень запасів дизелю у світі вже був низьким, пише Financial Times.

До того ж рішення Кремля збіглося з новим загостренням на Близькому Сході. Через загрозу атак Ірану перевезення дизелю через Ормузьку протоку майже зупинилося.

Цей подвійний удар по світовому ринку вже спричинив різке зростання оптових цін на дизель у Європі. У середу різниця в ціні між дизелем і нафтою зросла до 60,7 долара за барель.

Відтак, хоч нафта нещодавно й подешевшала, дизель все ще торгується близько 135 доларів за барель.

Якщо говорити фундаментально, то після російської заборони на експорт решта світу просто не виробляє достатньо дизеля, щоб задовольнити нинішній попит… Ситуація може стати дуже хаотичною,

– вважає представник компанії Wood Mackenzie Алан Гелдер.

У підсумку постраждають не лише автомобілісти, оскільки дизельне пальне є критично важливим і для сільського господарства та промисловості. Тому його подорожчання вдарить по світовій економіці, збільшивши собівартість виробництва товарів.

Чому Росія заборонила експорт дизелю

До заборони Росія була другим за величиною світовим експортером дизелю. Однак гостра нестача змусила її резервувати пальне для промисловості, сільського господарства та армії.

Однак деякі аналітики вважають, що Москва навмисно запровадила заборону на експорт дизеля, щоб поширити наслідки своєї паливної кризи на інші країни. У такий спосіб Кремль буцімто пробує вплинути на союзників України, змусивши їх тиснути на Київ.

Зокрема, експерт Німецького інституту міжнародних відносин Яніс Клюге зазначив, що гострий дефіцит дизеля у Росії поки що менш помітний, ніж бензину, оскільки країна зазвичай виробляла значний надлишок для експорту.

Таким чином, тепер країнам, які купували дизель у Росії, доведеться конкурувати за нього з Європою. А це в умовах обмеженої пропозиції на ринку може розкрутити ціни до нових висот і спровокувати кризу.

Навіть США можуть відчути її наслідки, будучи найбільшим експортером дизелю у світі. Попит на нього вже сягнув рекордного показника для початку липня, а ціни різко підскочили після заборони Росії.