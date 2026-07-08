Американське Центральне командування (CENTCOM) пояснило такий крок у своєму дописі в X. 24 канал пише, що відомо на цей момент.

Зверніть увагу Саудівська Аравія робить ставку на альтернативу Ормузькій протоці

Чому США вдарили по Ірану вночі 8 липня?

Сполучені Штати Америки здійснили військові удари по об'єктах в Ірані. Серед цілей – системи протиповітряної оборони, запуску дронів та ракет, радари тощо.

Місцеві писали у мережі про вибухи на острові Кешм в Ормузькій протоці, також у містах Сірік та Бендер-Аббас. Військове командування американців пояснило атаку відповіддю за обстріл іранцями комерційних суден.

Удари США є відповіддю на іранські атаки на 3 комерційні судна, які проходили через Ормузьку протоку. Продемонстрована Іраном агресія була необґрунтованою, небезпечною та явним порушенням режиму припинення вогню,

– наголосили у CENTCOM.

Наразі ситуація у регіоні Близького Сходу залишається напруженою. Безпека морських торгівельних шляхів має критичне значення для глобальної стабільності, тому міжнародна спільнота уважно стежить за подальшим розвитком подій та можливою реакцією Тегерана.

Додамо, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США цієї ж доби відкликало генеральну ліцензію, раніше видану Ірану. Цей документ дозволяв продаж іранської нафти. Тегеран вже звинуватив Вашингтон у порушенні умов "Меморандуму про взаєморозуміння".